Всего лишь одно решение Путина может уничтожить Россию
Категория
Политика
Дата публикации

Всего лишь одно решение Путина может уничтожить Россию

Путин боится краха России
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Источник:  Эспрессо

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что решение российского диктатора Владимир Путин об объявлении общей мобилизации в РФ может привести к развалу страны-агрессорки.

Главные тезисы

  • Путин активно пытается привлекать к войне против Украины наемников, мигрантов и военных из других стран.
  • Он знает, какими катастрофическими могут быть последствия всеобщей мобилизации для России.

Путин боится краха России

Как считает Иван Тимочко, для того чтобы объявить общую мобилизацию, Путину нужен какой-то прецедент.

Он должен обосновать российскому населению потребность в мобилизации. При таком сценарии им нужно полностью менять информационно-идеологическую парадигму. Впрочем, с этим все будет ясно. Пропаганда сможет рассказать россиянам басни о "вставай страна огромная" и т.д. Однако, подействует ли это на россиян, остается вопросом.

Ни для кого не секрет, что Путин пытается привлекать наемников, мигрантов и военных из других стран к боевым действиям.

А все это потому, что он осознает, сколь катастрофическими могут быть последствия всеобщей мобилизации для России.

Путин это прекрасно понимает, и поэтому он пытается замещать россиян всеми кем только может. В частности, северокорейскими военными, иностранными наемниками, а также активно ловить по всей России мигрантов, которых по принуждению заставляют идти в армию.

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