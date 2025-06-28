Всего лишь одно решение Путина может уничтожить Россию

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что решение российского диктатора Владимир Путин об объявлении общей мобилизации в РФ может привести к развалу страны-агрессорки.
Главные тезисы
- Путин активно пытается привлекать к войне против Украины наемников, мигрантов и военных из других стран.
- Он знает, какими катастрофическими могут быть последствия всеобщей мобилизации для России.
Путин боится краха России
Как считает Иван Тимочко, для того чтобы объявить общую мобилизацию, Путину нужен какой-то прецедент.
Ни для кого не секрет, что Путин пытается привлекать наемников, мигрантов и военных из других стран к боевым действиям.
А все это потому, что он осознает, сколь катастрофическими могут быть последствия всеобщей мобилизации для России.
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