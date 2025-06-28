Глава Минфина США Скотт Бессент недавно неожиданно заговорил о том, что страну-агрессорку Россию могут вернуть в международную сеть банковских платежей SWIFT. Это заявление побудило к решительным действиям сенатора-демократа Рона Вайдена из финансового комитета Сената и его единомышленников.

Демократы боятся возвращения России в SWIFT

Как удалось узнать журналистам, Рон Вайден в письменном виде потребовал от президента США Дональда Трампа и его администрации обеспечить соблюдение санкций против России.

Письмо с требованиями от демократа получил министр финансов Штатов Скотт Бессент.

Кроме того, указано, что сенатор хочет услышать от министра, как соглашение Вашингтона и Киева о добыче важнейших полезных ископаемых и инвестиционное соглашение помогут повысить послевоенную безопасность Украины, и не принесут ли они выгоду какому-либо субъекту или стране, которые помогали России в военных действиях.