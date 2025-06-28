РФ могут вернуть в SWIFT — демократы экстренно обратились к Трампу
Категория
Экономика
Дата публикации

РФ могут вернуть в SWIFT — демократы экстренно обратились к Трампу

Демократы боятся возвращения России в SWIFT
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Источник:  Reuters

Глава Минфина США Скотт Бессент недавно неожиданно заговорил о том, что страну-агрессорку Россию могут вернуть в международную сеть банковских платежей SWIFT. Это заявление побудило к решительным действиям сенатора-демократа Рона Вайдена из финансового комитета Сената и его единомышленников.

Главные тезисы

  • Сенатор-демократ требует от президента Трампа соблюдения санкций против РФ.
  • Кроме того, он хочет знать, как будет выглядеть дальнейшая поддержка Украины.

Демократы боятся возвращения России в SWIFT

Как удалось узнать журналистам, Рон Вайден в письменном виде потребовал от президента США Дональда Трампа и его администрации обеспечить соблюдение санкций против России.

Письмо с требованиями от демократа получил министр финансов Штатов Скотт Бессент.

Кроме того, указано, что сенатор хочет услышать от министра, как соглашение Вашингтона и Киева о добыче важнейших полезных ископаемых и инвестиционное соглашение помогут повысить послевоенную безопасность Украины, и не принесут ли они выгоду какому-либо субъекту или стране, которые помогали России в военных действиях.

Я прошу вас подтвердить свою приверженность строгому соблюдению этих санкций и ответить на вопрос о том, как вы представляете себе другие меры, предпринимаемые администрацией президента, включая соглашения с Украиной, которые потенциально могут работать в сочетании с этими санкциями, - сказано в письме Вайдена.

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