В Германии "потеряли" большую часть помощи для Украины

Немецкое издание Bild обратило внимание на то, что в оборонном бюджете ФРГ на 2025 год неожиданно для всех не досчитались почти миллиарда евро, выделенного для Украины.

Германию охватил новый скандал

Что важно понимать, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус недавно утверждал, что помощь Украине на будущий год составит 9,2 млрд. евро.

Несмотря на это, в проекте бюджета от 24 июня указана сумма на 900 млн. евро меньше, то есть 8,3 млрд. евро.

Как удалось узнать журналистам, оборонное ведомство делило сумму на две части:

7,3 млрд евро уже утверждено,

1,9 млрд евро дополнительно планируется.

Однако немецкие чиновники уверяют, что все включено в уже прописанные 8,3 млрд евро.

Представители Минобороны Германии в конце концов объяснили, что на самом деле произошло.

По их словам, тех же недостающих 900 млн — это так называемое софинансирование и возвращение из Европейского фонда мира.