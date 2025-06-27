Трамп напугал Европу своим неожиданным решением по Украине

Как удалось узнать Bloomberg, лидеры Европы боятся контрактов с американскими производителями оружия после того, как президент США Дональд Трамп фактически "предал" Украину в ее войне против России.
Главные тезисы
- Американский лидер продолжает терять союзников в Европе и за ее пределами.
- Многие главы разных государств поняли, что Трампу нельзя доверять.
Европа больше не доверяет Трампу
Европейские лидеры столкнулись с несколькими серьезными проблемами.
Они осознали, что должны усиливать свою безопасность на фоне последних событий, в частности, войны РФ против Украины, однако это сложно сделать без помощи США.
Согласно данным СМИ, последние громкие призывы президента США к Европе по закупке еще большего количества американского вооружения также спровоцировали дополнительное напряжение.
Так, канадский лидер Марк Карни четко дал понять, что его страна больше не хочет тратить три четверти оборонного бюджета на американскую технику.
Более того, указано, что Дания де-факто признала, что приобретение оружия у Штатов — это политическая уязвимость.
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