Трамп напугал Европу своим неожиданным решением по Украине
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Политика
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Трамп напугал Европу своим неожиданным решением по Украине

Европа больше не доверяет Трампу
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Источник:  Bloomberg

Как удалось узнать Bloomberg, лидеры Европы боятся контрактов с американскими производителями оружия после того, как президент США Дональд Трамп фактически "предал" Украину в ее войне против России.

Главные тезисы

  • Американский лидер продолжает терять союзников в Европе и за ее пределами.
  • Многие главы разных государств поняли, что Трампу нельзя доверять.

Европа больше не доверяет Трампу

Европейские лидеры столкнулись с несколькими серьезными проблемами.

Они осознали, что должны усиливать свою безопасность на фоне последних событий, в частности, войны РФ против Украины, однако это сложно сделать без помощи США.

Союзники все больше сомневаются, стоит ли полагаться на американское оружие, учитывая непредсказуемую политику Трампа. Его резкая риторика по отношению к НАТО, публичные заигрывания с Россией и временное прекращение обмена разведданными с Украиной вызвали панику среди партнеров по Альянсу.

Согласно данным СМИ, последние громкие призывы президента США к Европе по закупке еще большего количества американского вооружения также спровоцировали дополнительное напряжение.

Так, канадский лидер Марк Карни четко дал понять, что его страна больше не хочет тратить три четверти оборонного бюджета на американскую технику.

Более того, указано, что Дания де-факто признала, что приобретение оружия у Штатов — это политическая уязвимость.

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