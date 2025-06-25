Трамп провел тайные переговоры касательно Украины — что известно

Согласно данным издания Bloomberg, американский президент Дональд Трамп обсудил завершение войны России против Украины с лидерами НАТО. Что важно понимать, это произошло "за закрытой дверью" в рамках саммита в Гааге.
Главные тезисы
- Трамп поделился своими впечатлениями после встречи с Зеленским.
- Президент США планирует провести переговоры с Путиным по завершению войны.
Трамп дал понять, что настроен решительно
Как отмечают инсайдеры, глава Белого дома не будет оставлять попыток для завершения войны РФ против Украины.
Анонимные источники утверждают, что Трамп демонстрировал "очевидное отсутствие энтузиазма" по поводу встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Несмотря на это, он все равно решил провести с ним переговоры на полях саммита НАТО и впоследствии назвал президента Украины “очень милым”.
Однако накануне глава Белого дома принял участие в закрытой встрече с лидерами других стран НАТО.
В центре их внимания также была захватническая война, которую ведет РФ.
В кулуарах Трамп заявил, что нужно что-то делать с Украиной, поскольку ситуация там "полностью вышла из-под контроля".
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