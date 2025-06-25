Трамп провел тайные переговоры касательно Украины — что известно
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп провел тайные переговоры касательно Украины — что известно

Трамп дал понять, что настроен решительно
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Согласно данным издания Bloomberg, американский президент Дональд Трамп обсудил завершение войны России против Украины с лидерами НАТО. Что важно понимать, это произошло "за закрытой дверью" в рамках саммита в Гааге.

Главные тезисы

  • Трамп поделился своими впечатлениями после встречи с Зеленским.
  • Президент США планирует провести переговоры с Путиным по завершению войны.

Трамп дал понять, что настроен решительно

Как отмечают инсайдеры, глава Белого дома не будет оставлять попыток для завершения войны РФ против Украины.

Анонимные источники утверждают, что Трамп демонстрировал "очевидное отсутствие энтузиазма" по поводу встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Несмотря на это, он все равно решил провести с ним переговоры на полях саммита НАТО и впоследствии назвал президента Украины “очень милым”.

Я просто хотел знать, как у него дела. Он был очень милым. Знаете, у нас иногда были трудные времена. Я думаю, он хотел бы, чтобы это (война — ред.) закончилось… Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным. Посмотрим, сможем ли мы это закончить.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Однако накануне глава Белого дома принял участие в закрытой встрече с лидерами других стран НАТО.

В центре их внимания также была захватническая война, которую ведет РФ.

В кулуарах Трамп заявил, что нужно что-то делать с Украиной, поскольку ситуация там "полностью вышла из-под контроля".

Хотя он не вдавался в подробности, комментарий был расценен как положительный знак вовлеченности президента США в [ситуацию вокруг] Украины.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Меня ввели в заблуждение". Трамп публично упрекнул Путина
Трамп недоволен действиями Путина
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия демонстрирует повышенный интерес к Нидерландам
Нидерланды оказались в зоне риска
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Она не из НАТО". Генерал-майор Яковлефф назвал сильнейшую армию
ВСУ имеют огромный потенциал

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?