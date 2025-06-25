Трамп провів таємні перемовини щодо України — що відомо

Згідно з даними видання Bloomberg, американський президент Дональд Трамп обговорив завершення війни Росії проти України з лідерами НАТО. Що важливо розуміти, це сталося “за закритими дверима” у межах саміту в Гаазі.

Трамп дав зрозуміти, що налаштований рішуче

Як зазначають інсайдери, очільник Білого дому не буде полишати спроб щодо завершення війни РФ проти України.

Анонімні джерела стверджують, що Трамп демонстрував "очевидну відсутність ентузіазму" щодо зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

Попри це, він все одно вирішив провести з ним переговори на полях саміту НАТО та згодом назвав президента України “дуже милим”.

Я просто хотів знати, як у нього справи. Він був дуже милим, насправді. Знаєте, у нас іноді були важкі часи. Я думаю, що він хотів би, щоб це (війна — ред.) закінчилося… Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним. Подивимося, чи зможемо ми це закінчити. Дональд Трамп Президент США

Однак напередодні очільник Білого дому взяв участь у закритій зустрічі з лідерами інших країн НАТО.

У центрі їхньої уваги також була загарбницька війна, яку веде РФ.

У кулуарах Трамп заявив, що потрібно щось робити з Україною, оскільки ситуація там "повністю вийшла з-під контролю".