Колишній заступник начальника штабу Сил швидкого реагування Альянсу та генерал-майор у відставці Мішель Яковлефф заявив, що Збройні сили України потужніші, ніж будь-яка армія НАТО. Саме вони знають, що таке справжня війна та як потрібно діяти в її умовах.

ЗСУ мають шалений потенціал

Мішель Яковлефф не заперечує той факт, що кілька країн не надто оптимістично налаштовані щодо приєднання України до НАТО.

Однак, за його словами, коли в Україні з'являться сили під командуванням європейців, готові вести війну, вдосконалюючи свої навички в контакті з українцями, дебати щодо цього питання трансформуються.

Генерал-майор у відставці прогнозує, що загальне бачення НАТО зміниться, незалежно від Трампа.

… сьогодні найсильніша армія серед країн НАТО — вона не з НАТО, найсильніша армія — це українська армія. Найпрогресивніша, єдина, яка знає, що таке війна. Тому, як на мене, ми, європейці, будемо бенефіціарами перебування в Україні. Тому що ми будемо тренуватися з українською армією. Розумієте, ми будемо використовувати безпілотники на тому ж рівні, що й українська армія. Ми навчимося наведення на цілі, будемо вдосконалюватися, займатися логістикою, вчитись доглядати за пораненими. Мішель Яковлефф Колишній заступник начальника штабу Сил швидкого реагування Альянсу та генерал-майор у відставці

Він також наголосив, що стандарт НАТО сьогодні поступається українському стандарту.