"Вона не з НАТО". Генерал-майор Яковлефф назвав найсильнішу армію
Категорія
Україна
Дата публікації

"Вона не з НАТО". Генерал-майор Яковлефф назвав найсильнішу армію

ЗСУ мають шалений потенціал
Джерело:  Укрінформ

Колишній заступник начальника штабу Сил швидкого реагування Альянсу та генерал-майор у відставці Мішель Яковлефф заявив, що Збройні сили України потужніші, ніж будь-яка армія НАТО. Саме вони знають, що таке справжня війна та як потрібно діяти в її умовах.

Головні тези:

  •  Яковлефф вважає, що стандарт НАТО наразі поступається українському стандарту.
  • Коли Україна стане членом Альянсом, то ставлення до неї зміниться.

ЗСУ мають шалений потенціал

Мішель Яковлефф не заперечує той факт, що кілька країн не надто оптимістично налаштовані щодо приєднання України до НАТО.

Однак, за його словами, коли в Україні з'являться сили під командуванням європейців, готові вести війну, вдосконалюючи свої навички в контакті з українцями, дебати щодо цього питання трансформуються.

Генерал-майор у відставці прогнозує, що загальне бачення НАТО зміниться, незалежно від Трампа.

… сьогодні найсильніша армія серед країн НАТО — вона не з НАТО, найсильніша армія — це українська армія. Найпрогресивніша, єдина, яка знає, що таке війна. Тому, як на мене, ми, європейці, будемо бенефіціарами перебування в Україні. Тому що ми будемо тренуватися з українською армією. Розумієте, ми будемо використовувати безпілотники на тому ж рівні, що й українська армія. Ми навчимося наведення на цілі, будемо вдосконалюватися, займатися логістикою, вчитись доглядати за пораненими.

Мішель Яковлефф

Мішель Яковлефф

Колишній заступник начальника штабу Сил швидкого реагування Альянсу та генерал-майор у відставці 

Він також наголосив, що стандарт НАТО сьогодні поступається українському стандарту.

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