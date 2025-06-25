"Вона не з НАТО". Генерал-майор Яковлефф назвав найсильнішу армію

Колишній заступник начальника штабу Сил швидкого реагування Альянсу та генерал-майор у відставці Мішель Яковлефф заявив, що Збройні сили України потужніші, ніж будь-яка армія НАТО. Саме вони знають, що таке справжня війна та як потрібно діяти в її умовах.
Головні тези:
- Яковлефф вважає, що стандарт НАТО наразі поступається українському стандарту.
- Коли Україна стане членом Альянсом, то ставлення до неї зміниться.
ЗСУ мають шалений потенціал
Мішель Яковлефф не заперечує той факт, що кілька країн не надто оптимістично налаштовані щодо приєднання України до НАТО.
Однак, за його словами, коли в Україні з'являться сили під командуванням європейців, готові вести війну, вдосконалюючи свої навички в контакті з українцями, дебати щодо цього питання трансформуються.
Генерал-майор у відставці прогнозує, що загальне бачення НАТО зміниться, незалежно від Трампа.
Він також наголосив, що стандарт НАТО сьогодні поступається українському стандарту.
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