Бывший заместитель начальника штаба Сил быстрого реагирования Альянса и генерал-майор в отставке Мишель Яковлефф заявил, что Вооруженные силы Украины более мощные, чем любая армия НАТО. Они знают, что такое настоящая война и как нужно действовать в ее условиях.

ВСУ имеют огромный потенциал

Мишель Яковлефф не отрицает тот факт, что несколько стран не слишком оптимистично настроены по поводу присоединения Украины к НАТО.

Однако, по его словам, когда в Украине появятся силы под командованием европейцев, готовы вести войну, усовершенствуя свои навыки в контакте с украинцами, дебаты в этом вопросе трансформируются.

Генерал-майор в отставке прогнозирует, что общее видение НАТО изменится вне зависимости от Трампа.

…Сегодня сильнейшая армия среди стран НАТО — она не из НАТО, сильнейшая армия — это украинская армия. Самая прогрессивная, единственная, знающая, что такое война. Поэтому, по-моему, мы, европейцы, будем бенефициарами пребывания в Украине. Потому что мы будем тренироваться с украинской армией. Понимаете, мы будем использовать беспилотники на том же уровне, что и украинская армия. Мы научимся наведению на цели, будем совершенствоваться, заниматься логистикой, учиться ухаживать за ранеными. Мишель Яковлефф Бывший заместитель начальника штаба Сил быстрого реагирования Североатлантического союза и генерал-майор в отставке

Он также подчеркнул, что стандарт НАТО сегодня уступает украинскому стандарту.