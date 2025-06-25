Бывший заместитель начальника штаба Сил быстрого реагирования Альянса и генерал-майор в отставке Мишель Яковлефф заявил, что Вооруженные силы Украины более мощные, чем любая армия НАТО. Они знают, что такое настоящая война и как нужно действовать в ее условиях.
Главные тезисы
- Яковлефф считает, что стандарт НАТО пока уступает украинскому стандарту.
- Когда Украина станет членом Альянса, то отношение к ней изменится.
ВСУ имеют огромный потенциал
Мишель Яковлефф не отрицает тот факт, что несколько стран не слишком оптимистично настроены по поводу присоединения Украины к НАТО.
Однако, по его словам, когда в Украине появятся силы под командованием европейцев, готовы вести войну, усовершенствуя свои навыки в контакте с украинцами, дебаты в этом вопросе трансформируются.
Генерал-майор в отставке прогнозирует, что общее видение НАТО изменится вне зависимости от Трампа.
Он также подчеркнул, что стандарт НАТО сегодня уступает украинскому стандарту.
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