"Она не из НАТО". Генерал-майор Яковлефф назвал сильнейшую армию
Категория
Украина
Дата публикации

"Она не из НАТО". Генерал-майор Яковлефф назвал сильнейшую армию

ВСУ имеют огромный потенциал
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Источник:  Укринформ

Бывший заместитель начальника штаба Сил быстрого реагирования Альянса и генерал-майор в отставке Мишель Яковлефф заявил, что Вооруженные силы Украины более мощные, чем любая армия НАТО. Они знают, что такое настоящая война и как нужно действовать в ее условиях.

Главные тезисы

  • Яковлефф считает, что стандарт НАТО пока уступает украинскому стандарту.
  • Когда Украина станет членом Альянса, то отношение к ней изменится.

ВСУ имеют огромный потенциал

Мишель Яковлефф не отрицает тот факт, что несколько стран не слишком оптимистично настроены по поводу присоединения Украины к НАТО.

Однако, по его словам, когда в Украине появятся силы под командованием европейцев, готовы вести войну, усовершенствуя свои навыки в контакте с украинцами, дебаты в этом вопросе трансформируются.

Генерал-майор в отставке прогнозирует, что общее видение НАТО изменится вне зависимости от Трампа.

…Сегодня сильнейшая армия среди стран НАТО — она не из НАТО, сильнейшая армия — это украинская армия. Самая прогрессивная, единственная, знающая, что такое война. Поэтому, по-моему, мы, европейцы, будем бенефициарами пребывания в Украине. Потому что мы будем тренироваться с украинской армией. Понимаете, мы будем использовать беспилотники на том же уровне, что и украинская армия. Мы научимся наведению на цели, будем совершенствоваться, заниматься логистикой, учиться ухаживать за ранеными.

Мишель Яковлефф

Мишель Яковлефф

Бывший заместитель начальника штаба Сил быстрого реагирования Североатлантического союза и генерал-майор в отставке

Он также подчеркнул, что стандарт НАТО сегодня уступает украинскому стандарту.

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