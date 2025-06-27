Трамп налякав Європу своїми неочікуваним рішенням щодо України

Як вдалося дізнатися Bloomberg, лідери Європи наразі бояться контрактів з американськими виробниками зброї після того, як президент США Дональд Трамп фактично "зрадив" Україну у її війні проти Росії.

Європа більше не довіряє Трампу

Європейські лідери зіткнулися одразу з кількома серйозними проблемами.

Вони усвідомили, що повинні посилювати свою безпеку на тлі останніх подій, зокрема війни РФ проти України, однак це складно зробити без допомоги США.

Союзники дедалі більше сумніваються, чи варто покладатися на американську зброю, враховуючи непередбачувану політику Трампа. Його різка риторика щодо НАТО, публічні загравання з Росією та тимчасове припинення обміну розвідданими з Україною викликали паніку серед партнерів по Альянсу. Поширити

Згідно з даними ЗМІ, останні гучні заклики президента США до Європи щодо закупівлі ще більшої кількості американського озброєння також спровокували додаткову напругу.

Так, канадський лідер Марк Карні чітко дав зрозуміти, що його країна більше не хоче витрачати три чверті оборонного бюджету на американську техніку.

Ба більше, вказано, що Данія де-факто визнала, що придбання зброї у Штатів — це політична вразливість.