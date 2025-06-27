Трамп хоче надати Ірану 30 млрд дол на ядерну програму
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Трамп хоче надати Ірану 30 млрд дол на ядерну програму

Трамп
Джерело:  CNN

Як вдалося дізнатися журналістам, команда американського лідера Дональда Трампа активно обговорює різні сценарії повернення Ірану до переговорів щодо ядерної зброї, зокрема й фінансовий стимул для розбудови цивільної ядерної програми.

Головні тези:

  • США розглядають інвестиції в розмірі 20-30 мільярдів доларів у нову іранську ядерну програму.
  • Фінальні умови запропонують Ірану за столом переговорів.

Іран може отримати від США масштабну допомогу

Згідно з даними ЗМІ, представники Штатів та країн Близького Сходу проводили таємні перемовин з іранцями протягом останніх двох тижнів, попри суттєво ескалацію між Ізраїлем та Іраном.

Інсайдери у Білому домі стверджують, що було озвучено кілька пропозицій, однак кожна з них передбачає повне припинення збагачення урану Іраном.

Попри це, принаймні один попередній проєкт пропозиції містить кілька стимулів для Тегерана.

Серед таких стимулів — інвестиції в розмірі 20-30 мільярдів доларів у нову іранську ядерну програму, яка не передбачає збагачення урану і буде використовуватися з цивільною метою, — пише видання.

Ще один інсайдер додав, що ці гроші не будуть надходити безпосередньо від Штатів, а можуть нараховуватися у формі інвестиції з боку близькосхідних партнерів.

Інші стимули охоплюють потенційне скасування деяких санкцій проти Ірану і надання йому доступу до 6 мільярдів доларів на іноземних рахунках, заморожених через санкції США.

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