Трамп хоче надати Ірану 30 млрд дол на ядерну програму

Як вдалося дізнатися журналістам, команда американського лідера Дональда Трампа активно обговорює різні сценарії повернення Ірану до переговорів щодо ядерної зброї, зокрема й фінансовий стимул для розбудови цивільної ядерної програми.

Іран може отримати від США масштабну допомогу

Згідно з даними ЗМІ, представники Штатів та країн Близького Сходу проводили таємні перемовин з іранцями протягом останніх двох тижнів, попри суттєво ескалацію між Ізраїлем та Іраном.

Інсайдери у Білому домі стверджують, що було озвучено кілька пропозицій, однак кожна з них передбачає повне припинення збагачення урану Іраном.

Попри це, принаймні один попередній проєкт пропозиції містить кілька стимулів для Тегерана.

Серед таких стимулів — інвестиції в розмірі 20-30 мільярдів доларів у нову іранську ядерну програму, яка не передбачає збагачення урану і буде використовуватися з цивільною метою, — пише видання. Поширити

Ще один інсайдер додав, що ці гроші не будуть надходити безпосередньо від Штатів, а можуть нараховуватися у формі інвестиції з боку близькосхідних партнерів.