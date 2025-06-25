ГУР та МЗС евакуювали понад 30 громадян України з Ірану — деталі спецоперації
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР та МЗС евакуювали понад 30 громадян України з Ірану — деталі спецоперації

ГУР
ГУР

24 червня за дорученням Президента України Володимира Зеленського Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Міністерством закордонних справ України провело евакуацію 31 громадянина України з території Ісламської Республіки Іран.

Головні тези:

  • ГУР та МЗС разом евакуювали понад 30 громадян України з Ірану за вказівкою Президента.
  • Успішне завершення евакуаційної операції з Ірану вдалося вивезти 164 громадян України з міжнародного конфліктного регіону.
  • Операція з евакуації українців з Ірану включала кілька етапів та координацію з іншими державами.

Успішна евакуація з Ірану: деталі операції з ГУР та МЗС

Так завершилась комплексна евакуаційна операція, в рамках якої з Ірану та Ізраїлю вдалося вивезти 164 громадянина України.

Операція в Ірані відбулась у кілька етапів. Посольство України в Ісламській Республіці Іран після погіршення безпекових обставин оперативно поінформувало українських громадян про можливість евакуації.

Евакуація з Ірану

Після збору на території дипустанови групу організовано доправили автобусом до ірансько-азербайджанського кордону. Далі — піший перехід з дітьми і валізами мостом через ріку Аракс, що розділяє дві країни.

Митниця Ірану та Азербайджану розділена мостом — річкою, яка впадає в Каспійське море. Він для вантажівок. Ми пішки йшли з дітьми і валізами до паспортного контролю та чекали кілька годин. Адже з закритої країни Іран не випускає нікуди своїх громадян, дуже неохоче — інших, — розповідає Наталя.

Після проходження митних процедур українців зустріла азербайджанська сторона. Завдяки усебічному сприянню уряду Азербайджанської Республіки, а також у координації з Республікою Молдова, було забезпечено подальший повітряний транзит до Кишинева.

Звідти — автобусним транспортом до Києва.

Евакуація з Ірану

Моя донька народилася в Україні. Ми переїхали до Ірану, коли їй було лише 5, молодший син ніколи не бачив країни, з якої ми походимо. Але обидва вони знають українську мову, мають вишиванки, та люблять вареники і борщ, — розповідає евакуйована з Тегерану киянка.

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