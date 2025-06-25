ГУР и МИД эвакуировали более 30 граждан Украины из Ирана — детали спецоперации

24 июня по поручению Президента Украины Владимира Зеленского Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Министерством иностранных дел Украины провел эвакуацию 31 гражданина Украины с территории Исламской Республики Иран.
Главные тезисы
- Более 30 граждан Украины были успешно эвакуированы из Ирана в рамках спецоперации ГУР и МИД.
- Эвакуационная операция в Иране включала несколько этапов и координацию с другими государствами, обеспечив дальнейший транзит в Кишинев.
- Организованная доставка украинцев включала пеший переход через границу между Ираном и Азербайджаном с последующим воздушным транзитом.
Успешная эвакуация из Ирана: детали операции ГУР и МИД
Так завершилась комплексная эвакуационная операция, в рамках которой из Ирана и Израиля удалось вывезти 164 гражданина Украины.
Операция в Иране прошла в несколько этапов. Посольство Украины в Исламской Республике Иран после ухудшения обстоятельств безопасности оперативно проинформировало украинских граждан о возможности эвакуации.
После сбора на территории дипучреждения группу организованно доставили автобусом к иранско-азербайджанской границе. Далее — пеший переход с детьми и чемоданами по мосту через реку Аракс, разделяющую две страны.
После прохождения таможенных процедур украинцев встретила азербайджанская сторона. Благодаря всестороннему содействию правительства Азербайджанской Республики, а также в координации с Республикой Молдова, был обеспечен дальнейший воздушный транзит в Кишинев.
Оттуда — автобусным транспортом в Киев.
Моя дочь родилась в Украине. Мы переехали в Иран, когда ей было всего 5, младший сын никогда не видел страны, из которой мы происходим. Но оба они знают украинский язык, имеют вышиванки и любят вареники и борщ, — рассказывает эвакуированная из Тегерана киевлянка.
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