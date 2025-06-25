ГУР и МИД эвакуировали более 30 граждан Украины из Ирана — детали спецоперации
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР и МИД эвакуировали более 30 граждан Украины из Ирана — детали спецоперации

ГУР
ГУР
Читати українською

24 июня по поручению Президента Украины Владимира Зеленского Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Министерством иностранных дел Украины провел эвакуацию 31 гражданина Украины с территории Исламской Республики Иран.

Главные тезисы

  • Более 30 граждан Украины были успешно эвакуированы из Ирана в рамках спецоперации ГУР и МИД.
  • Эвакуационная операция в Иране включала несколько этапов и координацию с другими государствами, обеспечив дальнейший транзит в Кишинев.
  • Организованная доставка украинцев включала пеший переход через границу между Ираном и Азербайджаном с последующим воздушным транзитом.

Успешная эвакуация из Ирана: детали операции ГУР и МИД

Так завершилась комплексная эвакуационная операция, в рамках которой из Ирана и Израиля удалось вывезти 164 гражданина Украины.

Операция в Иране прошла в несколько этапов. Посольство Украины в Исламской Республике Иран после ухудшения обстоятельств безопасности оперативно проинформировало украинских граждан о возможности эвакуации.

Эвакуация из Ирана

После сбора на территории дипучреждения группу организованно доставили автобусом к иранско-азербайджанской границе. Далее — пеший переход с детьми и чемоданами по мосту через реку Аракс, разделяющую две страны.

Таможня Ирана и Азербайджана разделена мостом — рекой, впадающей в Каспийское море. Он для грузовиков. Мы пешком шли с детьми и чемоданами в паспортный контроль и ждали несколько часов. Ведь из закрытой страны Иран не выпускает никуда своих граждан, очень неохотно других, — рассказывает Наталья.

После прохождения таможенных процедур украинцев встретила азербайджанская сторона. Благодаря всестороннему содействию правительства Азербайджанской Республики, а также в координации с Республикой Молдова, был обеспечен дальнейший воздушный транзит в Кишинев.

Оттуда — автобусным транспортом в Киев.

Эвакуация из Ирана

Моя дочь родилась в Украине. Мы переехали в Иран, когда ей было всего 5, младший сын никогда не видел страны, из которой мы происходим. Но оба они знают украинский язык, имеют вышиванки и любят вареники и борщ, — рассказывает эвакуированная из Тегерана киевлянка.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Первая эвакуация украинцев из Газы. ГУР показало фотографии со спецоперации
ГУР
Эвакуация
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР и МИД эвакуировали из Ливана почти 70 человек — фото
ГУР
ГУР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР и МИД Украины эвакуировали 176 человек из Израиля
ГУР
эвакуция

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?