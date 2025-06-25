ГУР и МИД эвакуировали более 30 граждан Украины из Ирана — детали спецоперации

24 июня по поручению Президента Украины Владимира Зеленского Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Министерством иностранных дел Украины провел эвакуацию 31 гражданина Украины с территории Исламской Республики Иран.

Успешная эвакуация из Ирана: детали операции ГУР и МИД

Так завершилась комплексная эвакуационная операция, в рамках которой из Ирана и Израиля удалось вывезти 164 гражданина Украины.

Операция в Иране прошла в несколько этапов. Посольство Украины в Исламской Республике Иран после ухудшения обстоятельств безопасности оперативно проинформировало украинских граждан о возможности эвакуации.

Эвакуация из Ирана

После сбора на территории дипучреждения группу организованно доставили автобусом к иранско-азербайджанской границе. Далее — пеший переход с детьми и чемоданами по мосту через реку Аракс, разделяющую две страны.

Таможня Ирана и Азербайджана разделена мостом — рекой, впадающей в Каспийское море. Он для грузовиков. Мы пешком шли с детьми и чемоданами в паспортный контроль и ждали несколько часов. Ведь из закрытой страны Иран не выпускает никуда своих граждан, очень неохотно других, — рассказывает Наталья. Поделиться

После прохождения таможенных процедур украинцев встретила азербайджанская сторона. Благодаря всестороннему содействию правительства Азербайджанской Республики, а также в координации с Республикой Молдова, был обеспечен дальнейший воздушный транзит в Кишинев.

Оттуда — автобусным транспортом в Киев.

Эвакуация из Ирана