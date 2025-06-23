ГУР и МИД Украины эвакуировали 176 человек из Израиля
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР и МИД Украины эвакуировали 176 человек из Израиля

ГУР
эвакуция
Читати українською

Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Министерством иностранных дел 22 июня провело операцию по эвакуации из Государства Израиль 176 человек, среди них 133 гражданина Украины.

Главные тезисы

  • ГУР и МИД Украины провели успешную операцию по эвакуации 176 человек из Израиля.
  • Эвакуированы граждане Украины, Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.
  • Спецоперация состоялась по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.

133 гражданина Украины эвакуировали из Израиля

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского 22 июня ГУР совместно с МИДом провело успешную операцию по эвакуации гражданского населения с территории Государства Израиль, где продолжается обострение ситуации безопасности.

В результате спецоперации вывезено 176 человек. Среди них — 133 гражданина Украины, а также граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.

Самолет с пассажирами успешно приземлился на территории Молдовы. Оттуда граждане Украины продолжат путь домой.

Эвакуация из Израиля

Эта операция стала частью более широких усилий по возвращению украинских граждан из-за ухудшения ситуации безопасности на Ближнем Востоке.

Благодаря усилиям ГУР, МИД и поддержке международных партнеров удается успешно эвакуировать граждан Украины, желающих выехать в более безопасные регионы или вернуться на Родину.

Эвакуация из Израиля

У ГУР выразили благодарность официальным представителям Молдовы за содействие в проведении эвакуации и напомнили, что в тесном сотрудничестве с МИД Украины и международными партнерами ранее успешно эвакуировали украинцев из Сирии и Ливана.

В результате сложных многоэтапных эвакуационных миссий домой удалось вернуть сотни украинцев и иностранцев, среди которых женщины и дети.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР эвакуировало 25 граждан Украины из Ливана — фото
ГУР
Эвакуация
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР эвакуировало из Сирии более 30 человек — кого именно
ГУР
Эвакуация
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воины ГУР уничтожили железнодорожные цистерны армии РФ — видео
ГУР
Что известно о новых достижениях ГУР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?