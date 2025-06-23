ГУР и МИД Украины эвакуировали 176 человек из Израиля

Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Министерством иностранных дел 22 июня провело операцию по эвакуации из Государства Израиль 176 человек, среди них 133 гражданина Украины.

133 гражданина Украины эвакуировали из Израиля

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского 22 июня ГУР совместно с МИДом провело успешную операцию по эвакуации гражданского населения с территории Государства Израиль, где продолжается обострение ситуации безопасности.

В результате спецоперации вывезено 176 человек. Среди них — 133 гражданина Украины, а также граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.

Самолет с пассажирами успешно приземлился на территории Молдовы. Оттуда граждане Украины продолжат путь домой.

Эвакуация из Израиля

Эта операция стала частью более широких усилий по возвращению украинских граждан из-за ухудшения ситуации безопасности на Ближнем Востоке.

Благодаря усилиям ГУР, МИД и поддержке международных партнеров удается успешно эвакуировать граждан Украины, желающих выехать в более безопасные регионы или вернуться на Родину. Поделиться

Эвакуация из Израиля

У ГУР выразили благодарность официальным представителям Молдовы за содействие в проведении эвакуации и напомнили, что в тесном сотрудничестве с МИД Украины и международными партнерами ранее успешно эвакуировали украинцев из Сирии и Ливана.