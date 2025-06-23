ГУР и МИД Украины эвакуировали 176 человек из Израиля

Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Министерством иностранных дел 22 июня провело операцию по эвакуации из Государства Израиль 176 человек, среди них 133 гражданина Украины.
Главные тезисы
- ГУР и МИД Украины провели успешную операцию по эвакуации 176 человек из Израиля.
- Эвакуированы граждане Украины, Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.
- Спецоперация состоялась по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.
133 гражданина Украины эвакуировали из Израиля
По поручению Президента Украины Владимира Зеленского 22 июня ГУР совместно с МИДом провело успешную операцию по эвакуации гражданского населения с территории Государства Израиль, где продолжается обострение ситуации безопасности.
В результате спецоперации вывезено 176 человек. Среди них — 133 гражданина Украины, а также граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.
Самолет с пассажирами успешно приземлился на территории Молдовы. Оттуда граждане Украины продолжат путь домой.
Эта операция стала частью более широких усилий по возвращению украинских граждан из-за ухудшения ситуации безопасности на Ближнем Востоке.
У ГУР выразили благодарность официальным представителям Молдовы за содействие в проведении эвакуации и напомнили, что в тесном сотрудничестве с МИД Украины и международными партнерами ранее успешно эвакуировали украинцев из Сирии и Ливана.
В результате сложных многоэтапных эвакуационных миссий домой удалось вернуть сотни украинцев и иностранцев, среди которых женщины и дети.
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