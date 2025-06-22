Воины ГУР уничтожили железнодорожные цистерны армии РФ — видео

Главное управление разведки Украины отчитывается о новых успехах в войне с российскими захватчиками. В этот раз под удары бойцов ГУР попали железнодорожные цистерны с горючим оккупантов на временно оккупированной территории Запорожской области.
Главные тезисы
- Воины ГУР мощно атаковали "товарняк" солдат РФ.
- Это произошло между населенными пунктами Левадное и Молочанск.
Что известно о новых достижениях ГУР
Новая успешная операция была совершена 22 июня 2025 года на временно оккупированной территории Запорожской области.
Над ее организацией и воплощением в жизнь активно работали бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" во взаимодействии с ОСУВ "Хортица", ОТУ "Запорожье", подразделением "Альфа" и группа Госспецсвязи "Next".
Именно они мощно атаковали "товарняк" российских захватчиков — сожгли цистерны с горючим, предназначенными для вражеской преступной армии.
Главное управление разведки Украины обращает внимание на то, что вооруженная борьба с российскими оккупантами продолжается.
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