Воины ГУР уничтожили железнодорожные цистерны армии РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Воины ГУР уничтожили железнодорожные цистерны армии РФ — видео

ГУР
Что известно о новых достижениях ГУР
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Главное управление разведки Украины отчитывается о новых успехах в войне с российскими захватчиками. В этот раз под удары бойцов ГУР попали железнодорожные цистерны с горючим оккупантов на временно оккупированной территории Запорожской области.

Главные тезисы

  • Воины ГУР мощно атаковали "товарняк" солдат РФ.
  • Это произошло между населенными пунктами Левадное и Молочанск.

Что известно о новых достижениях ГУР

Новая успешная операция была совершена 22 июня 2025 года на временно оккупированной территории Запорожской области.

Над ее организацией и воплощением в жизнь активно работали бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" во взаимодействии с ОСУВ "Хортица", ОТУ "Запорожье", подразделением "Альфа" и группа Госспецсвязи "Next".

Именно они мощно атаковали "товарняк" российских захватчиков — сожгли цистерны с горючим, предназначенными для вражеской преступной армии.

Очередной удачный грохот, снабженный руками мастеров ударных дронов военной разведки, состоялся на железнодорожном участке между населенными пунктами Левадно и Молочанск. Черные столбы дыма и огня от пораженных цистерн с соляркой и другими горюче-смазочными материалами поднялись до самых небес, — сказано в заявлении ГУР.

Главное управление разведки Украины обращает внимание на то, что вооруженная борьба с российскими оккупантами продолжается.

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