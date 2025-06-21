Сколько ракет и дронов сейчас есть у России — данные ГУР

Главное управление разведки Украины ответило на запрос СМИ, что по состоянию на 15 июня 2025 года Россия имеет на вооружении более 1950 стратегических ракет разного типа, среди которых баллистические, крылатые ракеты и гиперзвуковые "Кинжалы".

Что известно о текущих запасах РФ

В настоящее время страна-агрессорка имеет:

до 500 баллистических ракет 9М723 "Искандер-М";

до 300 крылатых ракет 9М728/9М729 "Искандер-К";

до 260 крылатых ракет Х-101, запускаемых бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160;

до 280 крылатых ракет Х-22/Х-32 из бомбардировщиков Ту-22М3;

более 400 крылатых ракет 3М-14 "Калибр";

до 150 гиперзвуковых аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" на истребителях МиГ-31К;

до 60 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства.

Кроме того, указано, что Россия способна производить до 195 ракет ежемесячно, а именно:

до 60 ракет "Искандер-М";

до 20 "Искандер-К";

до 60 "Х-101";

до 10 модернизированных Х-32;

до 30 "Калибров";

до 15 "Кинжалов".

Что касается ударных беспилотников, то по состоянию на 15 июня в России было более 6 тысяч ударных БПЛА типа "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпия-А1", а также более 6 тысяч имитаторов ("Гербера").