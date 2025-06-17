У ГУР раскрыли гибридное влияние РПЦ в Африке — для чего это России

Кремлевские власти активно используют русскую православную церковь как инструмент гибридного влияния на африканском континенте. Под прикрытием "духовной миссии" РПЦ формирует пророссийские сети для продвижения выгодных Кремлю нарративов.

Россия "экспортирует" РПЦ в Африку

Одним из ключевых элементов влияния стал Патриарший экзархат Африки — организация, созданная РПЦ в декабре 2021 года как ответ на признание Православной Церкви Украины Патриархом Александрийским Феодором.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

После этого рпц инициировала "переходы" священников в ряд африканских стран под московскую юрисдикцию, назвав это "защитой от раскола церкви". В ответ Александрийская православная церковь официально назвала действия россиян вторжением на ее каноническую территорию. Андрей Юсов Представитель ГУР

В частности, РПЦ развивает в Африке храмы и реализует образовательные инициативы для формирования доверия местного населения к московским нарративам.