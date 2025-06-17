У ГУР раскрыли гибридное влияние РПЦ в Африке — для чего это России

Кремлевские власти активно используют русскую православную церковь как инструмент гибридного влияния на африканском континенте. Под прикрытием "духовной миссии" РПЦ формирует пророссийские сети для продвижения выгодных Кремлю нарративов.
Главные тезисы
- Русская православная церковь служит инструментом гибридного воздействия Кремля на африканском континенте.
- РПЦ активно развивает храмы и образовательные инициативы в Африке для продвижения московских нарративов.
Россия "экспортирует" РПЦ в Африку
Одним из ключевых элементов влияния стал Патриарший экзархат Африки — организация, созданная РПЦ в декабре 2021 года как ответ на признание Православной Церкви Украины Патриархом Александрийским Феодором.
Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.
В частности, РПЦ развивает в Африке храмы и реализует образовательные инициативы для формирования доверия местного населения к московским нарративам.
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