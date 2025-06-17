У ГУР раскрыли гибридное влияние РПЦ в Африке — для чего это России
Категория
Мир
Дата публикации

У ГУР раскрыли гибридное влияние РПЦ в Африке — для чего это России

ГУР
Кирилл
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Кремлевские власти активно используют русскую православную церковь как инструмент гибридного влияния на африканском континенте. Под прикрытием "духовной миссии" РПЦ формирует пророссийские сети для продвижения выгодных Кремлю нарративов.

Главные тезисы

  • Русская православная церковь служит инструментом гибридного воздействия Кремля на африканском континенте.
  • РПЦ активно развивает храмы и образовательные инициативы в Африке для продвижения московских нарративов.

Россия "экспортирует" РПЦ в Африку

Одним из ключевых элементов влияния стал Патриарший экзархат Африки — организация, созданная РПЦ в декабре 2021 года как ответ на признание Православной Церкви Украины Патриархом Александрийским Феодором.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

После этого рпц инициировала "переходы" священников в ряд африканских стран под московскую юрисдикцию, назвав это "защитой от раскола церкви". В ответ Александрийская православная церковь официально назвала действия россиян вторжением на ее каноническую территорию.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР

В частности, РПЦ развивает в Африке храмы и реализует образовательные инициативы для формирования доверия местного населения к московским нарративам.

Государство-агрессор активно экспортирует в Африку не только оружие, но и "православие". Церковь используется в качестве инструмента влияния и подрыва легитимных церковных структур. Это очередной элемент гибридной экспансии России.

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