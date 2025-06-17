У ГУР розкрили гібридний вплив РПЦ у Африці — для чого це Росії

Кремлівська влада активно використовує російську православну церкву як інструмент гібридного впливу на африканському континенті. Під прикриттям “духовної місії” РПЦ формує проросійські мережі для просування вигідних Кремлю наративів.
Головні тези:
- РПЦ використовується Кремлем як інструмент гібридного впливу на африканському континенті, формуючи проросійські мережі для просування вигідних наративів.
- Створення Патріаршого екзархату Африки та перехід священників під московську юрисдикцію є відповіддю РПЦ на визнання Православної Церкви України Патріархом Александрійським Феодором.
- РПЦ активно розбудовує храми та здійснює освітні ініціативи в Африці для формування підтримки московських наративів серед місцевого населення.
Росія “експортує” РПЦ у Африку
Одним із ключових елементів впливу став Патріарший екзархат Африки — організація, створена РПЦ у грудні 2021 року як відповідь на визнання Православної Церкви України Патріархом Александрійським Феодором.
Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов.
Зокрема РПЦ розбудовує в Африці храми та реалізує освітні ініціативи для формування довіри місцевого населення до московських наративів.
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