У ГУР розкрили гібридний вплив РПЦ у Африці — для чого це Росії

Кремлівська влада активно використовує російську православну церкву як інструмент гібридного впливу на африканському континенті. Під прикриттям “духовної місії” РПЦ формує проросійські мережі для просування вигідних Кремлю наративів.

Росія “експортує” РПЦ у Африку

Одним із ключових елементів впливу став Патріарший екзархат Африки — організація, створена РПЦ у грудні 2021 року як відповідь на визнання Православної Церкви України Патріархом Александрійським Феодором.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

Після цього рпц ініціювала “переходи” священників у низці африканських країн під московську юрисдикцію, назвавши це “захистом від розколу церкви”. У відповідь Олександрійська православна церква офіційно назвала дії росіян вторгненням на її канонічну територію. Андрій Юсов Представник ГУР

Зокрема РПЦ розбудовує в Африці храми та реалізує освітні ініціативи для формування довіри місцевого населення до московських наративів.