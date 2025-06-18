У ГУР заявили о ликвидации в оккупированном Бердянске военного преступника Грицая

После порабощения города в 2022 году добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками и получил должность в оккупационной администрации — был так называемым и.о. городского головы и одновременно заместителем по инфраструктуре, ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу.