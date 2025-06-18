У ГУР заявили о ликвидации в оккупированном Бердянске военного преступника Грицая
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Проиcшествия
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У ГУР заявили о ликвидации в оккупированном Бердянске военного преступника Грицая

ГУР
ГУР
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18 июня во временно оккупированном Бердянске Запорожской области застрелили коллаборанта, государственного предателя и военного преступника Грицая Михаила Павловича. Об этом сообщило Главное управление разведки.

Главные тезисы

  • Грицай Михаил Павлович, коллаборант и военный преступник, был застрелен в оккупированном Бердянске.
  • Сотрудничая с российскими захватчиками, Грицай терроризировал местное население и дерибанил государственную собственность.
  • Подозреваемый в государственной измене, Грицай участвовал в организации застенков и выдавал украинцев московитам.

В Бердянске ликвидировали коллаборанта Грицая

Грицай родом из Полтавщины. Проживал в Бердянске.

Ликвидированный Грицай

После порабощения города в 2022 году добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками и получил должность в оккупационной администрации — был так называемым и.о. городского головы и одновременно заместителем по инфраструктуре, ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу.

Де-факто дерибанил государственную собственность в оккупированном Бердянске в интересах московитов.

Причастен к военным преступлениям — терроризировал население оккупированного города, выдавал московитам проукраинских граждан, участвовал в организации застенков на территории Бердянска.

Грицаю заочно уведомлено о подозрении в уголовном производстве, открытом 01.04.2022 года по части 2-й статьи 111-й Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

ГУР МО Украины напоминает — за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

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