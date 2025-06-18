У ГУР заявили о ликвидации в оккупированном Бердянске военного преступника Грицая

18 июня во временно оккупированном Бердянске Запорожской области застрелили коллаборанта, государственного предателя и военного преступника Грицая Михаила Павловича. Об этом сообщило Главное управление разведки.
Главные тезисы
- Грицай Михаил Павлович, коллаборант и военный преступник, был застрелен в оккупированном Бердянске.
- Сотрудничая с российскими захватчиками, Грицай терроризировал местное население и дерибанил государственную собственность.
- Подозреваемый в государственной измене, Грицай участвовал в организации застенков и выдавал украинцев московитам.
В Бердянске ликвидировали коллаборанта Грицая
Грицай родом из Полтавщины. Проживал в Бердянске.
Де-факто дерибанил государственную собственность в оккупированном Бердянске в интересах московитов.
Причастен к военным преступлениям — терроризировал население оккупированного города, выдавал московитам проукраинских граждан, участвовал в организации застенков на территории Бердянска.
Грицаю заочно уведомлено о подозрении в уголовном производстве, открытом 01.04.2022 года по части 2-й статьи 111-й Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
ГУР МО Украины напоминает — за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.