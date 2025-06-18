У ГУР заявили про ліквідацію в окупованому Бердянську воєнного злочинця Грицая

18 червня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області застрелили колаборанта, державного зрадника та воєнного злочинця Грицая Михайла Павловича. Про це повідомило Головне управління розвідки.
Головні тези:
- 18 червня в окупованому Бердянську був застрелений колаборант та воєнний злочинець Грицай Михайло Павлович.
- Грицай проживав у Бердянську та співпрацював з російськими загарбниками, дерибанив державну власність та тероризував місцеве населення.
- Головне управління розвідки повідомило, що Грицай був підозрюваний у державній зраді та відкритому кримінальному провадженні.
У Бердянську ліквідували колаборанта Грицая
Грицай родом з Полтавщини. Проживав у Бердянську. Очолював осередок партії “Соціалістична Україна”.
Де-факто дерибанив державну власність в окупованому Бердянську в інтересах московитів.
Причетний до воєнних злочинів — тероризував населення окупованого міста, видавав московитам проукраїнських громадян, брав участь в організації катівень на території Бердянська.
Грицаю заочно повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, відкритому 01.04.2022 року за частиною 2-ю статті 111-ї Кримінального кодексу України (державна зрада).
ГУР МО України нагадує — за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.