У ГУР заявили про ліквідацію в окупованому Бердянську воєнного злочинця Грицая
Категорія
Події
Дата публікації

У ГУР заявили про ліквідацію в окупованому Бердянську воєнного злочинця Грицая

ГУР
ГУР
Read in English

18 червня в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області застрелили колаборанта, державного зрадника та воєнного злочинця Грицая Михайла Павловича. Про це повідомило Головне управління розвідки.

Головні тези:

  • 18 червня в окупованому Бердянську був застрелений колаборант та воєнний злочинець Грицай Михайло Павлович.
  • Грицай проживав у Бердянську та співпрацював з російськими загарбниками, дерибанив державну власність та тероризував місцеве населення.
  • Головне управління розвідки повідомило, що Грицай був підозрюваний у державній зраді та відкритому кримінальному провадженні.

У Бердянську ліквідували колаборанта Грицая

Грицай родом з Полтавщини. Проживав у Бердянську. Очолював осередок партії “Соціалістична Україна”.

Ліквідований Грицай

Після поневолення міста у 2022 році добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та отримав посаду в окупаційній адміністрації — був так званим т.в.о. міського голови та одночасно заступником з питань інфраструктури, ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу.

Де-факто дерибанив державну власність в окупованому Бердянську в інтересах московитів.

Причетний до воєнних злочинів — тероризував населення окупованого міста, видавав московитам проукраїнських громадян, брав участь в організації катівень на території Бердянська.

Грицаю заочно повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, відкритому 01.04.2022 року за частиною 2-ю статті 111-ї Кримінального кодексу України (державна зрада).

ГУР МО України нагадує — за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?