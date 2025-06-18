У ГУР заявили про ліквідацію в окупованому Бердянську воєнного злочинця Грицая

Після поневолення міста у 2022 році добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та отримав посаду в окупаційній адміністрації — був так званим т.в.о. міського голови та одночасно заступником з питань інфраструктури, ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу.