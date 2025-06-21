Скільки ракет і дронів наразі має Росія — дані ГУР

Головне управління розвідки України відповіло на запит ЗМІ, що станом на 15 червня 2025 року Росія має на озброєнні понад 1950 стратегічних ракет різного типу, серед яких балістичні, крилаті ракети та гіперзвукові "Кинжали".

Що відомо про поточні запаси РФ

Наразі країна-агресорка має у своєму розпорядженні:

до 500 балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М";

до 300 крилатих ракет 9М728/9М729 "Іскандер-К";

до 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники Ту-95 та Ту-160;

до 280 крилатих ракет Х-22/Х-32 із бомбардувальників Ту-22М3;

понад 400 крилатих ракет 3М-14 "Калібр";

до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал" на винищувачах МіГ-31К;

до 60 балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва.

Окрім того, вказано, що Росія здатна виробляти до 195 ракет щомісяця, а саме:

до 60 ракет "Іскандер-М";

до 20 "Іскандер-К";

до 60 "Х-101";

до 10 модернізованих Х-32;

до 30 "Калібрів";

до 15 "Кинжалів".

Що стосується ударних безпілотників, то станом на 15 червня у Росії було понад 6 тисяч ударних БПЛА типу "Герань-2" (Shahed-136), "Гарпія-А1", а також понад 6 тисяч імітаторів ("Гербера").