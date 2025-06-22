Воїни ГУР знищили залізничні цистерни армії РФ — відео

Головне управління розвідки України звітує про нові успіхи у війні з російськими загарбниками. Цього разу під удари бійців ГУР потрапили залізничні цистерни з пальним окупантів на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Що відомо про нові досягнення ГУР

Нова успішна операція була здійснена 22 червня 2025 року на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Над її організацією та втіленням у життя активно працювали бійці спецпідрозділу ГУР МО України “Кабул 9” у взаємодії з ОСУВ “Хортиця”, ОТУ “Запоріжжя”, підрозділом “Альфа” та група Держспецзв’язку “Next”.

Саме вони потужно атакували “товарняк” російських загарбників ― спалили цистерни з пальним, призначеним для ворожої злочинної армії.

Черговий вдалий гуркіт, забезпечений руками майстрів ударних дронів воєнної розвідки, відбувся на залізничній ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ. Чорні стовпи диму та вогню від уражених цистерн із соляркою та іншими паливно-мастильними матеріалами здійнялись до самих небес, — йдеться в заяві ГУР. Поширити

Головне управління розвідки України звертає увагу на те, що збройна боротьба з російськими окупантами триває.