ГУР та МЗС України евакуювали 176 людей з Ізраїлю

Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Міністерством закордонних справ 22 червня провело операцію з евакуації із Держави Ізраїль 176 людей, серед них 133 громадянина України.

133 громадянина України евакуювали з Ізраїлю

За дорученням Президента України Володимира Зеленського 22 червня ГУР спільно з МЗС провело успішну операцію з евакуації цивільного населення з території Держави Ізраїль, де триває загострення безпекової ситуації.

У результаті спецоперації вивезені 176 людей. Серед них — 133 громадянина України, а також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.

Літак із пасажирами успішно приземлився на території Республіки Молдова. Звідти громадяни України продовжать шлях додому.

Евакуація з Ізраїлю

Ця операція стала частиною ширших зусиль із повернення українських громадян через погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході.

Завдяки зусиллям ГУР, МЗС та підтримці міжнародних партнерів вдається успішно евакуйовувати громадян України, які бажають виїхати до більш безпечних регіонів чи повернутися на Батьківщину. Поширити

Евакуація з Ізраїлю

У ГУР висловили вдячність офіційним представникам Молдови за сприяння в проведенні евакуації та нагадали, що у тісній співпраці з МЗС України та міжнародними партнерами раніше успішно здійснили евакуацію українців із Сирії та Лівану.