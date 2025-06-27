Трамп хочет передать Ирану 30 млрд долл на ядерную программу

Как удалось узнать журналистам, команда американского лидера Дональда Трампа активно обсуждает разные сценарии возвращения Ирана к переговорам по ядерному оружию, в том числе и финансовый стимул для развития гражданской ядерной программы.

Иран может получить от США масштабную помощь

Согласно данным СМИ, представители Штатов и стран Ближнего Востока проводили тайные переговоры с иранцами в течение последних двух недель, несмотря на существенную эскалацию между Израилем и Ираном.

Инсайдеры в Белом доме утверждают, что было озвучено несколько предложений, однако каждое из них предполагает полное прекращение обогащения урана Ираном.

Несмотря на это, по крайней мере, один предыдущий проект предложения содержит несколько стимулов для Тегерана.

Среди таких стимулов — инвестиции в размере 20-30 миллиардов долларов в новую иранскую ядерную программу, которая не предполагает обогащения урана и будет использоваться в гражданских целях, — пишет издание. Поделиться

Еще один инсайдер добавил, что эти деньги не будут поступать напрямую от Штатов, а могут начисляться в форме инвестиции со стороны ближневосточных партнеров.