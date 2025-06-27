Трамп хочет передать Ирану 30 млрд долл на ядерную программу
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп хочет передать Ирану 30 млрд долл на ядерную программу

Иран может получить от США масштабную помощь
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Источник:  CNN

Как удалось узнать журналистам, команда американского лидера Дональда Трампа активно обсуждает разные сценарии возвращения Ирана к переговорам по ядерному оружию, в том числе и финансовый стимул для развития гражданской ядерной программы.

Главные тезисы

  • США рассматривают инвестиции в размере 20-30 миллиардов долларов в новую иранскую ядерную программу.
  • Финальные условия будут предложены Ирану за столом переговоров.

Иран может получить от США масштабную помощь

Согласно данным СМИ, представители Штатов и стран Ближнего Востока проводили тайные переговоры с иранцами в течение последних двух недель, несмотря на существенную эскалацию между Израилем и Ираном.

Инсайдеры в Белом доме утверждают, что было озвучено несколько предложений, однако каждое из них предполагает полное прекращение обогащения урана Ираном.

Несмотря на это, по крайней мере, один предыдущий проект предложения содержит несколько стимулов для Тегерана.

Среди таких стимулов — инвестиции в размере 20-30 миллиардов долларов в новую иранскую ядерную программу, которая не предполагает обогащения урана и будет использоваться в гражданских целях, — пишет издание.

Еще один инсайдер добавил, что эти деньги не будут поступать напрямую от Штатов, а могут начисляться в форме инвестиции со стороны ближневосточных партнеров.

Другие стимулы охватывают потенциальную отмену некоторых санкций против Ирана и предоставление ему доступа к 6 миллиардам долларов на иностранных счетах, замороженных из-за санкций США.

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