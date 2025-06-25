Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ — чем это угрожает миру

Иран разорвал сотрудничество с МАГАТЭ

При рассмотрении общего плана, требующего от правительства приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, за соответствующее решение проголосовал 221 парламентарий.

Голоса "против" не было ни одного.

Ранее парламентский комитет Ирана по национальной безопасности и внешней политике одобрил общие положения законопроекта, направленного на приостановление сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

По словам пресс-секретаря парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики Эбрагима Резаи, план был одобрен членами комитета после рассмотрения деталей на состоявшемся 23 июня заседании.

Iran's Parliament approved bill to suspend cooperation with IAEA pic.twitter.com/N7IQUav8go — Press TV 🔻 (@PressTV) June 25, 2025

Законопроект потребует от правительства приостановить сотрудничество с МАГАТЭ до тех пор, пока Тегеран не получит реальных гарантий профессионального поведения агентства.

Представитель заявил, что Иран, согласно плану, может не сотрудничать с установкой камер на своих ядерных объектах, проведением инспекций, доступом инспекторов или представлением отчетов в Агентство, пока не будет гарантирована безопасность всех ядерных объектов. Поделиться

Иранская сторона заявила, что это решение было принято после того, как США нанесли удары по нескольким иранским ядерным объектам. Это нарушило международное право, включая Устав ООН.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, нанеся превентивные удары по его ядерным и военным объектам.

Позже Дональд Трамп сообщил израильскому премьер-министру Беньямину Нетаньяху, что США рассмотрят возможность удара по подземному ядерному объекту в Фордо в Иране, если это станет необходимым для предотвращения получения Тегераном ядерного оружия.

В ночь на 22 июня 2025 года президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана По его словам, американские военные нанесли удары по объектам в Фордо, Натанге и Исфагане. Поделиться

Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о полном и окончательном прекращении огня на 12 часов. По его словам, утром 24 июня оно уже началось.