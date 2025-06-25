Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ — чем это угрожает миру

Парламент Ирана 25 июня подавляющим большинством голосов одобрил приостановку сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Главные тезисы
- Парламент Ирана принял решение приостановить сотрудничество с МАГАТЭ в целях обеспечения безопасности своих ядерных объектов.
- Это решение может вызвать напряжение в международных отношениях и усугубить ядерную ситуацию в мире.
- Иран требует гарантий профессионального поведения МАГАТЭ перед возобновлением сотрудничества.
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При рассмотрении общего плана, требующего от правительства приостановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, за соответствующее решение проголосовал 221 парламентарий.
Голоса "против" не было ни одного.
Ранее парламентский комитет Ирана по национальной безопасности и внешней политике одобрил общие положения законопроекта, направленного на приостановление сотрудничества Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
По словам пресс-секретаря парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики Эбрагима Резаи, план был одобрен членами комитета после рассмотрения деталей на состоявшемся 23 июня заседании.
Iran's Parliament approved bill to suspend cooperation with IAEA pic.twitter.com/N7IQUav8go— Press TV 🔻 (@PressTV) June 25, 2025
Законопроект потребует от правительства приостановить сотрудничество с МАГАТЭ до тех пор, пока Тегеран не получит реальных гарантий профессионального поведения агентства.
Иранская сторона заявила, что это решение было принято после того, как США нанесли удары по нескольким иранским ядерным объектам. Это нарушило международное право, включая Устав ООН.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, нанеся превентивные удары по его ядерным и военным объектам.
Позже Дональд Трамп сообщил израильскому премьер-министру Беньямину Нетаньяху, что США рассмотрят возможность удара по подземному ядерному объекту в Фордо в Иране, если это станет необходимым для предотвращения получения Тегераном ядерного оружия.
Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о полном и окончательном прекращении огня на 12 часов. По его словам, утром 24 июня оно уже началось.
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