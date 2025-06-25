Іран призупиняє співробітництво з МАГАТЕ — чим це загрожує світу

Парламент Ірану 25 червня переважною більшістю голосів схвалив призупинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).
Головні тези:
- Парламент Ірану прийняв рішення призупинити співпрацю з МАГАТЕ з метою забезпечення безпеки своїх ядерних об'єктів.
- Це рішення може викликати напруження у міжнародних відносинах та погіршити ядерну ситуацію в світі.
- Іран вимагає гарантій професійної поведінки МАГАТЕ перед відновленням співпраці.
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Під час розгляду загального плану, що вимагає від уряду призупинити співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії, за відповідне рішення проголосував 221 парламентарій.
Голосу "проти" не було жодного.
Раніше парламентський комітет Ірану з питань національної безпеки та зовнішньої політики схвалив загальні положення законопроєкту, спрямованого на призупинення співпраці Ірану з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).
За словами прессекретаря парламентського комітету з питань національної безпеки та зовнішньої політики Ебрагіма Резаї, план був схвалений членами комітету після розгляду деталей на засіданні, що відбулося 23 червня.
Законопроєкт вимагатиме від уряду призупинити співпрацю з МАГАТЕ до тих пір, поки Тегеран не отримає реальних гарантій професійної поведінки агентства.
Iran's Parliament approved bill to suspend cooperation with IAEA pic.twitter.com/N7IQUav8go— Press TV 🔻 (@PressTV) June 25, 2025
Іранська сторона заявила, що це рішення ухвалили після того, як США завдали ударів по кількох іранських ядерних об'єктах. Це порушило міжнародне право, включаючи Статут ООН.
Нагадаємо, що у ніч на 13 червня Ізраїль розпочав масштабну операцію проти Ірану, завдавши превентивних ударів по його ядерних та військових об'єктах.
Пізніше Дональд Трамп повідомив ізраїльському прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу, що США розглянуть можливість удару по підземному ядерному об'єкту у Фордо в Ірані, якщо це стане необхідним для запобігання отриманню Тегераном ядерної зброї.
Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про повне й остаточне припинення вогню на 12 годин. За його словами, уранці 24 червня воно вже почалося.
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