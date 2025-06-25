Іран призупиняє співробітництво з МАГАТЕ — чим це загрожує світу
Категорія
Світ
Дата публікації

Іран призупиняє співробітництво з МАГАТЕ — чим це загрожує світу

МАГАТЕ
Джерело:  online.ua

Парламент Ірану 25 червня переважною більшістю голосів схвалив призупинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Головні тези:

  • Парламент Ірану прийняв рішення призупинити співпрацю з МАГАТЕ з метою забезпечення безпеки своїх ядерних об'єктів.
  • Це рішення може викликати напруження у міжнародних відносинах та погіршити ядерну ситуацію в світі.
  • Іран вимагає гарантій професійної поведінки МАГАТЕ перед відновленням співпраці.

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Під час розгляду загального плану, що вимагає від уряду призупинити співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії, за відповідне рішення проголосував 221 парламентарій.

Голосу "проти" не було жодного.

Раніше парламентський комітет Ірану з питань національної безпеки та зовнішньої політики схвалив загальні положення законопроєкту, спрямованого на призупинення співпраці Ірану з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

За словами прессекретаря парламентського комітету з питань національної безпеки та зовнішньої політики Ебрагіма Резаї, план був схвалений членами комітету після розгляду деталей на засіданні, що відбулося 23 червня.

Законопроєкт вимагатиме від уряду призупинити співпрацю з МАГАТЕ до тих пір, поки Тегеран не отримає реальних гарантій професійної поведінки агентства.

Речник заявив, що Іран, згідно з планом, може не співпрацювати зі встановленням камер на своїх ядерних об'єктах, проведенням інспекцій, доступом інспекторів або поданням звітів до Агентства, поки не буде гарантована безпека всіх ядерних об'єктів.

Іранська сторона заявила, що це рішення ухвалили після того, як США завдали ударів по кількох іранських ядерних об'єктах. Це порушило міжнародне право, включаючи Статут ООН.

Нагадаємо, що у ніч на 13 червня Ізраїль розпочав масштабну операцію проти Ірану, завдавши превентивних ударів по його ядерних та військових об'єктах.

Пізніше Дональд Трамп повідомив ізраїльському прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу, що США розглянуть можливість удару по підземному ядерному об'єкту у Фордо в Ірані, якщо це стане необхідним для запобігання отриманню Тегераном ядерної зброї.

У ніч проти 22 червня 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про авіаудари по трьох ядерних об'єктах на території Ірану. За його словами, американські військові завдали ударів по об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфагані.

Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про повне й остаточне припинення вогню на 12 годин. За його словами, уранці 24 червня воно вже почалося.

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