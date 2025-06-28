У Німеччині "загубили" велику частину допомоги для України

Німецьке видання Bild звернуло увагу на те, що в оборонному бюджеті ФРН на 2025 рік неочікувано для всіх не дорахувалися майже мільярда євро, який був виділений для України.

Німеччину охопив новий скандал

Що важливо розуміти, глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус нещодавно стверджував, що допомога Україні на майбутній рік становитиме 9,2 млрд євро.

Попри це, в проєкті бюджету від 24 червня вказано суму на 900 млн євро меншу, тобто 8,3 млрд євро.

Як вдалося дізнатися журналістам, оборонне відомство ділило суму на дві частини:

7,3 млрд євро вже затверджено,

1,9 млрд євро додатково плануються.

Однак наразі німецькі посадовці запевняють, що все включено в уже прописані 8,3 млрд євро.

Представники Міноборони Німеччини врешті-решт пояснили, що насправді сталося.

За їхніми словами, тих самих 900 млн, яких бракує, — це так зване співфінансування і повернення з Європейського фонду миру.