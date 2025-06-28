Нелегітимний глава Кремля Володимир Путін офіційно підтвердив, що планує скоротити військові витрати після того, як стало зрозуміло, що Росія перебуває "на межі рецесії".
Головні тези:
- Путін висловив своє обурення щодо планів НАТО збільшити витрати на оборону.
- Рецесія та скорочення військових витрат матимуть серйозний вплив на економіку РФ.
Путін готовий до жорстких рішень
Російський диктатор публічно пообіцяв, що почне скорочувати витрати на оборону уже наступного року.
Ба більше, він додав, що загалом скорочення діятиме три роки.
На цьому тлі Путін вирішив також прокоментувати плани НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.
На переконання нелегітимного глави Кремля, члени альянсу витрачатимуть гроші на "закупівлі у США і на підтримку свого військово-промислового комплексу".
Журналісти звернули увагу на те, що свої наміри Володимир Путін анонсував після того, як міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков нещодавно заявив, що країна перебуває "на межі рецесії".
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