Путін несподівано анонсував скорочення військових витрат
Категорія
Економіка
Дата публікації

Путін несподівано анонсував скорочення військових витрат

Путін готовий до жорстких рішень
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Джерело:  The Telegraph

Нелегітимний глава Кремля Володимир Путін офіційно підтвердив, що планує скоротити військові витрати після того, як стало зрозуміло, що Росія перебуває "на межі рецесії".

Головні тези:

  • Путін висловив своє обурення щодо планів НАТО збільшити витрати на оборону.
  • Рецесія та скорочення військових витрат матимуть серйозний вплив на економіку РФ.

Путін готовий до жорстких рішень

Російський диктатор публічно пообіцяв, що почне скорочувати витрати на оборону уже наступного року.

Ба більше, він додав, що загалом скорочення діятиме три роки.

На цьому тлі Путін вирішив також прокоментувати плани НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.

На переконання нелегітимного глави Кремля, члени альянсу витрачатимуть гроші на "закупівлі у США і на підтримку свого військово-промислового комплексу".

Так хто ж готується до якихось агресивних дій? Ми чи вони? — цинічно поцікавився російський диктатор.

Журналісти звернули увагу на те, що свої наміри Володимир Путін анонсував після того, як міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков нещодавно заявив, що країна перебуває "на межі рецесії".

Хоча військово-промисловий комплекс виграв від збільшення державних видатків, галузі приватного сектору постраждали від зниження попиту, зростання витрат і великого боргового ризику через захмарні процентні ставки.

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