Нелегітимний глава Кремля Володимир Путін офіційно підтвердив, що планує скоротити військові витрати після того, як стало зрозуміло, що Росія перебуває "на межі рецесії".

Путін готовий до жорстких рішень

Російський диктатор публічно пообіцяв, що почне скорочувати витрати на оборону уже наступного року.

Ба більше, він додав, що загалом скорочення діятиме три роки.

На цьому тлі Путін вирішив також прокоментувати плани НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.

На переконання нелегітимного глави Кремля, члени альянсу витрачатимуть гроші на "закупівлі у США і на підтримку свого військово-промислового комплексу".

Так хто ж готується до якихось агресивних дій? Ми чи вони? — цинічно поцікавився російський диктатор. Поширити

Журналісти звернули увагу на те, що свої наміри Володимир Путін анонсував після того, як міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков нещодавно заявив, що країна перебуває "на межі рецесії".