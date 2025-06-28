Стартував збір на тепловізор для мобільної групи ЗСУ — як підтримати
Категорія
Україна
Дата публікації

Стартував збір на тепловізор для мобільної групи ЗСУ — як підтримати

Підтримайте збір на тепловізор для оборонців Київщини
Джерело:  online.ua

Мобільна вогнева група, яка щоденно полює на російські дрони-камікадзе в Київській області, потребує підтримки українців. Просто зараз їй конче потрібен тепловізійний приціл Delta TWS 50 XLLRF — пристрій, що дозволяє вночі виявляти та знищувати цілі на значній відстані.

Головні тези:

  • Ціна нового тепловізора становить понад 130 000 грн, але вдалося знайти варіант б/у за 85 000 грн.
  • Кожен внесок в цю ініціативу є важливим, оскільки йдеться про життя захисників та безпеку мирних людей.

Підтримайте збір на тепловізор для оборонців Київщини

Головна ціль збору  — 85 тисяч гривень.

Задонатити кошти можна на банку за посиланням.

Карта Monobank — 4441 1111 2518 0756.

Про старт збору оголосив Сергій Ковтун — брат військовослужбовця ЗСУ, який служить у мобільній вогневій групі та захищає від російських дронів-камікадзе “Шахед” мешканців Київської області.

На рахунку їхньої команди — десятки збитих дронів, які могли б зруйнувати наші домівки або забрати життя мирних людей. Щоб працювати ще ефективніше, їм конче потрібен тепловізійний приціл Delta TWS 50 XLLRF — пристрій, що дозволяє вночі виявляти та знищувати цілі на значній відстані, — зазначає Сергій Ковтун.

Що важливо розуміти, ціна нового тепловізора — понад 130 000 грн, але наразі вдалося знайти варіант б/у за 85 000 грн.

Це реальний шанс суттєво посилити оборону Київщини — і кожен із нас може в цьому допомогти.

Я відкриваю збір і дуже прошу: підтримайте цю ініціативу. Навіть 50–100 грн мають значення — бо йдеться не лише про спорядження, а й про життя наших захисників та безпеку мирних людей… Я прозоро звітуватиму про кожну гривню. Як тільки зберемо суму — одразу придбаємо тепловізор і передамо хлопцям, — підсумував Сергій Ковтун.

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