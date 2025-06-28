Стартував збір на тепловізор для мобільної групи ЗСУ — як підтримати

Мобільна вогнева група, яка щоденно полює на російські дрони-камікадзе в Київській області, потребує підтримки українців. Просто зараз їй конче потрібен тепловізійний приціл Delta TWS 50 XLLRF — пристрій, що дозволяє вночі виявляти та знищувати цілі на значній відстані.

Підтримайте збір на тепловізор для оборонців Київщини

Головна ціль збору — 85 тисяч гривень.

Задонатити кошти можна на банку за посиланням.

Карта Monobank — 4441 1111 2518 0756.

Про старт збору оголосив Сергій Ковтун — брат військовослужбовця ЗСУ, який служить у мобільній вогневій групі та захищає від російських дронів-камікадзе “Шахед” мешканців Київської області.

На рахунку їхньої команди — десятки збитих дронів, які могли б зруйнувати наші домівки або забрати життя мирних людей. Щоб працювати ще ефективніше, їм конче потрібен тепловізійний приціл Delta TWS 50 XLLRF — пристрій, що дозволяє вночі виявляти та знищувати цілі на значній відстані, — зазначає Сергій Ковтун. Поширити

Що важливо розуміти, ціна нового тепловізора — понад 130 000 грн, але наразі вдалося знайти варіант б/у за 85 000 грн.

Це реальний шанс суттєво посилити оборону Київщини — і кожен із нас може в цьому допомогти.