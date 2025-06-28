Стартував збір на тепловізор для мобільної групи ЗСУ — як підтримати

Мобільна вогнева група, яка щоденно полює на російські дрони-камікадзе в Київській області, потребує підтримки українців. Просто зараз їй конче потрібен тепловізійний приціл Delta TWS 50 XLLRF — пристрій, що дозволяє вночі виявляти та знищувати цілі на значній відстані.
Головні тези:
- Ціна нового тепловізора становить понад 130 000 грн, але вдалося знайти варіант б/у за 85 000 грн.
- Кожен внесок в цю ініціативу є важливим, оскільки йдеться про життя захисників та безпеку мирних людей.
Підтримайте збір на тепловізор для оборонців Київщини
Головна ціль збору — 85 тисяч гривень.
Задонатити кошти можна на банку за посиланням.
Карта Monobank — 4441 1111 2518 0756.
Про старт збору оголосив Сергій Ковтун — брат військовослужбовця ЗСУ, який служить у мобільній вогневій групі та захищає від російських дронів-камікадзе “Шахед” мешканців Київської області.
Що важливо розуміти, ціна нового тепловізора — понад 130 000 грн, але наразі вдалося знайти варіант б/у за 85 000 грн.
Це реальний шанс суттєво посилити оборону Київщини — і кожен із нас може в цьому допомогти.
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