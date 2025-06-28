Українські воїни уразили 14 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ звітує, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та десять артилерійських систем російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1221 день масштабної збройної агресії Росії проти України.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 153 боєзіткнення.
Втрати армії РФ станом на 28 червня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько (+1000) осіб
танків — 10970 (+1) од.
бойових броньованих машин — 22908 (+12) од.
артилерійських систем — 29665 (+35) од.
засобів ППО — 1189 (+1) од.
літаків — 420 (+4) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 42477 (+237) од.
крилатих ракет — 3394 (+6) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 53415 (+131) од.
Відомо, що 27 червня російські окупанти завдали чотирьох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосувавши 12 ракет та скинувши 111 керованих авіаційних бомб.
Ба більше, ворог використав для атак 3633 дрони-камікадзе та здійснив 5623 артилерійських обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 54 — із реактивних систем залпового вогню.
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