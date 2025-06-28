Українські воїни уразили 14 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни уразили 14 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 28 червня 2025 року
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Генштаб ЗСУ звітує, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та десять артилерійських систем російських загарбників.

Головні тези:

  • Почався 1221 день масштабної збройної агресії Росії проти України.
  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 153 боєзіткнення.

Втрати армії РФ станом на 28 червня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько (+1000) осіб

  • танків — 10970 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 22908 (+12) од.

  • артилерійських систем — 29665 (+35) од.

  • засобів ППО — 1189 (+1) од.

  • літаків — 420 (+4) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 42477 (+237) од.

  • крилатих ракет — 3394 (+6) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 53415 (+131) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Відомо, що 27 червня російські окупанти завдали чотирьох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосувавши 12 ракет та скинувши 111 керованих авіаційних бомб.

Ба більше, ворог використав для атак 3633 дрони-камікадзе та здійснив 5623 артилерійських обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 54 — із реактивних систем залпового вогню.

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