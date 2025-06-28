Украинские воины поразили 14 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, средство противовоздушной обороны и десять артиллерийских систем российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1221 день масштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- За прошедшие сутки на фронте произошло 153 боестолкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 28 июня 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около (+1000) человек
танков — 10970 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 22908 (+12) ед.
артиллерийских систем — 29665 (+35) ед.
средств ПВО — 1189 (+1) ед.
самолетов — 420 (+4) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 42477 (+237) ед.
крылатых ракет — 3394 (+6) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 53415 (+131) ед.
Известно, что 27 июня российские оккупанты нанесли четыре ракетных и 57 авиационных ударов, применив 12 ракет и сбросив 111 управляемых авиационных бомб.
Более того, враг использовал для атак 3633 дрона-камикадзе и совершил 5623 артиллерийских обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 54 — из реактивных систем залпового огня.
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