Украинские воины поразили 14 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, средство противовоздушной обороны и десять артиллерийских систем российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 28 июня 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.25 ориентировочно составили:

личного состава — около (+1000) человек

танков — 10970 (+1) ед.

боевых бронированных машин — 22908 (+12) ед.

артиллерийских систем — 29665 (+35) ед.

средств ПВО — 1189 (+1) ед.

самолетов — 420 (+4) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 42477 (+237) ед.

крылатых ракет — 3394 (+6) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 53415 (+131) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Известно, что 27 июня российские оккупанты нанесли четыре ракетных и 57 авиационных ударов, применив 12 ракет и сбросив 111 управляемых авиационных бомб.

Более того, враг использовал для атак 3633 дрона-камикадзе и совершил 5623 артиллерийских обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 54 — из реактивных систем залпового огня.