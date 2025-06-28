Украинские воины поразили 14 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины поразили 14 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 28 июня 2025 года
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Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, средство противовоздушной обороны и десять артиллерийских систем российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1221 день масштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • За прошедшие сутки на фронте произошло 153 боестолкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 28 июня 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около (+1000) человек

  • танков — 10970 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 22908 (+12) ед.

  • артиллерийских систем — 29665 (+35) ед.

  • средств ПВО — 1189 (+1) ед.

  • самолетов — 420 (+4) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 42477 (+237) ед.

  • крылатых ракет — 3394 (+6) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 53415 (+131) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Известно, что 27 июня российские оккупанты нанесли четыре ракетных и 57 авиационных ударов, применив 12 ракет и сбросив 111 управляемых авиационных бомб.

Более того, враг использовал для атак 3633 дрона-камикадзе и совершил 5623 артиллерийских обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 54 — из реактивных систем залпового огня.

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