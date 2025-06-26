"Нужны миллионы дронов". Еврокомиссар Кубилюс призвал ЕС масштабно готовиться к нападению России

Европе необходимо быть готовой создать армию дронов, чтобы защитить себя в случае потенциального нападения России, которое может произойти в течение следующих пяти лет. Чтобы суметь защитить себя, Европе потребуются миллионы дронов, и подготовку нужно начинать уже сейчас.

Европе нужно создать миллионную армию дронов — Кубилюс.

Об этом заявил Комиссар ЕС по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

В России может быть около пяти миллионов дронов, поэтому нам нужно иметь возможности, превышающие эти цифры, чтобы одержать верх, — отметил он в комментарии Sky News, добавив, что если кремлевский диктатор Владимир Путин прикажет атаковать НАТО, Европа столкнется с армией, которая "прошла боевые испытания" и способна применить "ми". Андрюс Кубилюс Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса

Кубилюс отметил, что украинцы сумели использовать дешевые и гибкие технологии на пользу.

Медиа пишет, что, по оценке Киева, на долю подразделений дронов сейчас приходится до 80% потерь России на линии фронта.

Кубилюс лично посетил Украину, чтобы изучить уроки, извлеченные на поле боя. Вскоре он рассказал, что на линии фронта есть один участок под названием "Долина смерти".

Ничто не может двигаться. Все контролируется дронами. Обычный танк в этой зоне живет шесть минут. Поделиться

Украина, по прогнозам, только в 2025 году произведет более четырех миллионов дронов. Размышляя о том, сколько дронов понадобится другим странам, комиссар привел в пример свою родину — Литву. Она имеет общую границу протяженностью около 900 км с Россией и Белоруссией.

Если украинцам нужно четыре миллиона на 1200 км фронта, то нам понадобится около трех миллионов дронов на один год, если начнется война, если наступит день Х.

Сообщается, что, чтобы не отстать в гонке, и Россия, и Украина постоянно обновляют свои технологии в сфере дронов. По этой причине Кубилюс считает, что вместо складирования быстро устареющих дронов Европе нужно создавать команды пилотов, инженеров и производителей, готовых резко увеличить производство в случае необходимости.

Сегодня на европейском континенте есть только две армии, прошедшие боевые испытания с миллионами дронов: одна — российская, планирующая новые агрессии, вторая — украинская. Мы должны многому научиться у Украины: как организовывать оборону против миллионов дронов и как сделать свою оборонную промышленность по-настоящему инновационной. Поделиться

Украинский дрон

Эту точку зрения разделяют и представители бизнеса. Например, немецкий стартап Stark тестирует баражировочные боеприпасы — "ударные дроны", которые готов предложить Украине.

Они спроектированы так, чтобы солдатам было легко с ними обращаться — никаких инструментов, просто вставляешь рулевые поверхности, — подчеркнул вице-президент Stark Йозеф Кранаветвогль, быстро собирая хвостовую часть боеприпаса.

Недалеко от границы с Францией другой немецкий стартап — Alpine Eagle — тестирует дроны-перехватчики для Украины. На его борту — радар, позволяющий поражать вражеские дроны на расстоянии до 5 км. Это может стать переломным моментом в воздушной борьбе, ведь такой дрон позволяет уничтожать цель, прежде чем она приблизится.

По моему мнению, НАТО абсолютно не готова к такой атаке, как в Украине, — заявил генеральный директор Alpine Eagle Ян-Гендрик Беленс. — В то время как Украина производит миллионы дронов, мужчина был бы удивлен, если бы НАТО закупила хотя бы тысячу за тот же период. Поделиться

Уроки Украины подтолкнули членов альянса к внедрению беспилотных технологий. Великобритания — одна из стран, пообещавших сделать дроны центром своей оборонной доктрины. Недавно их правительство представило новый план — 20-40-40, в котором дроны станут первой волной атаки, за которой следуют танки, вертолеты и другие пилотируемые платформы.

20% — традиционные тяжелые системы (танки и т.п.)

40% — одноразовые дроны и боеприпасы

40% — многоразовые высокотехнологичные дроны

Также было подтверждено, что еще 2 млрд. фунтов стерлингов пойдут на дроны для армии в текущем парламентском цикле. Кроме того, важно то, что премьер-министр Великобритании объявил о соглашении с Украиной относительно совместного производства дронов.