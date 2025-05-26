Начальник Генштаба вооруженных сил Германии Карстен Бройер отдал приказ о полном оснащении немецких вооруженных сил оружием и другими материалами до 2029 года.

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По оценкам Бройера и других высокопоставленных военных чиновников НАТО, к 2029 году Россия, возможно, возобновит свои силы в достаточной степени, чтобы атаковать территорию НАТО.

В последнем документе под названием "Приоритеты директивы по повышению готовности", подписанном Бройером 19 мая, говорится, что Германия достигнет цели с помощью средств, высвободившихся в результате ослабления долгового бремени страны в марте.

В директиве Бройер устанавливает приоритеты вооружений, которые следует приобрести или разработать в первую очередь. Это частично отражает приоритеты, изложенные ранее НАТО.

Среди них Бройер называет укрепление истощенной системы противовоздушной обороны Германии, в частности с целью перехвата беспилотников. Поделиться

В прошлом году источники сообщили агентству Reuters, что НАТО попросит Берлин по меньшей мере в четыре раза увеличить свою противовоздушную оборону, привлекая как системы с большей дальностью действия, такие как Patriot, так и системы малой дальности.

Еще одним приоритетом, согласно документу, является способность наносить точечные дальние удары, эффективно поражая цели на расстоянии более 500 километров и далеко за линией фронта.

Помимо требования пополнить запасы боеприпасов в Германии, Бройер также предписывает Германии повысить целевые показатели запасов всех типов боеприпасов.

Другими приоритетами, перечисленными в документе, является быстрое расширение возможностей Германии в области радиоэлектронной борьбы и создание устойчивой системы "наступательных и оборонительных возможностей" в космосе.

В своей речи в середине мая командующий армией Альфонс Маис заявил, что масштабная социальная и промышленная мобилизация означает, что российские войска быстро наращивают огневую мощь.