Германия и Британия разрабатывают новое дальнобойное оружие
Категория
Технологии
Дата публикации

Германия и Британия разрабатывают новое дальнобойное оружие

оружие
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Источник:  Reuters

Британия и Германия совместно разработают новое оружие "глубокого высокоточного удара" с дальностью действия более 2000 км.

Главные тезисы

  • Британия и Германия разрабатывают новое дальнобойное оружие для обеспечения европейской безопасности.
  • Обе страны подписали оборонный пакт и сосредоточены на защите континента от возможной эскалации войны в Украине.
  • Сотрудничество НАТО и европейских союзников в области безопасности усиливается.

Британия и Германия совместно разрабатывают дальнобойное оружие

Проект основывается на прошлогоднем обязательстве по разработке нового оружия, когда обе страны подписали двусторонний оборонный пакт и отметили необходимость для Европы иметь возможность защитить себя от любой эскалации войны в Украине.

После подписания этого соглашения Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США и дал ясно понять, что ожидает от Европы ответственности за собственную безопасность. Это повлекло на континенте спешку по поиску путей стимулирования отечественной оборонной промышленности.

Глава Минобороны Британии Джон Гили и его немецкий коллега Борис Писториус объявят о новом проекте дальнобойной пушки на встрече в Берлине.

В более опасном мире НАТО и европейские союзники выступают единым фронтом. Это партнерство помогает нам превратить оборону в двигатель роста — создание рабочих мест, повышение квалификации и привлечение инвестиций по всей Великобритании и Германии.

Джон Гилли

Джон Гилли

Министр обороны Британии

Дополнительных подробностей о сроках и бюджете проекта пока нет.

Также ожидается, что министры обсудят совместную закупку торпед для морских патрульных разведывательных самолетов, а также объявят о соглашении по закупке Германией военных мостов британского производства.

Напомним, в конце августа 2024 года мы писали, что Великобритания и Германия заключают новое оборонное соглашение, в основе которого лежит помощь Украине. Две страны подтвердили тогда обязательство поддерживать Украину столько, сколько нужно.

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