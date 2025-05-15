Германия и Британия разрабатывают новое дальнобойное оружие

Британия и Германия совместно разработают новое оружие "глубокого высокоточного удара" с дальностью действия более 2000 км.
Главные тезисы
- Британия и Германия разрабатывают новое дальнобойное оружие для обеспечения европейской безопасности.
- Обе страны подписали оборонный пакт и сосредоточены на защите континента от возможной эскалации войны в Украине.
- Сотрудничество НАТО и европейских союзников в области безопасности усиливается.
Британия и Германия совместно разрабатывают дальнобойное оружие
Проект основывается на прошлогоднем обязательстве по разработке нового оружия, когда обе страны подписали двусторонний оборонный пакт и отметили необходимость для Европы иметь возможность защитить себя от любой эскалации войны в Украине.
Глава Минобороны Британии Джон Гили и его немецкий коллега Борис Писториус объявят о новом проекте дальнобойной пушки на встрече в Берлине.
Дополнительных подробностей о сроках и бюджете проекта пока нет.
Также ожидается, что министры обсудят совместную закупку торпед для морских патрульных разведывательных самолетов, а также объявят о соглашении по закупке Германией военных мостов британского производства.
Напомним, в конце августа 2024 года мы писали, что Великобритания и Германия заключают новое оборонное соглашение, в основе которого лежит помощь Украине. Две страны подтвердили тогда обязательство поддерживать Украину столько, сколько нужно.
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