Німеччина і Британія розробляють нову далекобійну зброю

Британія і Німеччина спільно розроблять нову зброю "глибокого високоточного удару" з дальністю дії понад 2000 км.
Головні тези:
- Німеччина та Британія розробляють нову далекобійну зброю глибокого високоточного удару з дальністю понад 2000 км.
- Обидві країни підписали оборонний пакт і визначили потребу у європейському захисті від можливої ескалації війни в Україні.
- НАТО та європейські союзники посилюють співпрацю для забезпечення безпеки на континенті.
Британія і Німеччина спільно розробляють далекобійну зброю
Проєкт ґрунтується на торішньому зобов'язанні щодо розроблення нової зброї, коли обидві країни підписали двосторонній оборонний пакт і наголосили на необхідності для Європи мати можливість захистити себе від будь-якої ескалації війни в Україні.
Очільник Міноборони Британії Джон Гілі та його німецький колега Борис Пісторіус оголосять про новий проєкт далекобійної гармати на зустрічі в Берліні.
Додаткових подробиць про терміни і бюджет проєкту поки немає.
Також очікується, що міністри також обговорять спільну закупівлю торпед для морських патрульних розвідувальних літаків, а також оголосять про угоду із закупівлі Німеччиною військових мостів британського виробництва.
Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року ми писали, що Велика Британія та Німеччина укладають нову оборонну угоду, в основі якої лежить допомога Україні. Дві країни підтвердили тоді зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки потрібно буде.
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