Німеччина і Британія розробляють нову далекобійну зброю
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Технології
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Німеччина і Британія розробляють нову далекобійну зброю

гармата
Джерело:  Reuters

Британія і Німеччина спільно розроблять нову зброю "глибокого високоточного удару" з дальністю дії понад 2000 км.

Головні тези:

  • Німеччина та Британія розробляють нову далекобійну зброю глибокого високоточного удару з дальністю понад 2000 км.
  • Обидві країни підписали оборонний пакт і визначили потребу у європейському захисті від можливої ескалації війни в Україні.
  • НАТО та європейські союзники посилюють співпрацю для забезпечення безпеки на континенті.

Британія і Німеччина спільно розробляють далекобійну зброю

Проєкт ґрунтується на торішньому зобов'язанні щодо розроблення нової зброї, коли обидві країни підписали двосторонній оборонний пакт і наголосили на необхідності для Європи мати можливість захистити себе від будь-якої ескалації війни в Україні.

Після підписання цієї угоди Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах у США і дав ясно зрозуміти, що очікує від Європи відповідальності за власну безпеку. Це спричинило на континенті поспіх щодо пошуку шляхів стимулювання вітчизняної оборонної промисловості.

Очільник Міноборони Британії Джон Гілі та його німецький колега Борис Пісторіус оголосять про новий проєкт далекобійної гармати на зустрічі в Берліні.

У більш небезпечному світі НАТО і європейські союзники виступають єдиним фронтом. Це партнерство допомагає нам перетворити оборону на двигун зростання — створення робочих місць, підвищення кваліфікації та залучення інвестицій по всій Великій Британії та Німеччині.

Джон Гілі

Джон Гілі

Міністр оборони Британії

Додаткових подробиць про терміни і бюджет проєкту поки немає.

Також очікується, що міністри також обговорять спільну закупівлю торпед для морських патрульних розвідувальних літаків, а також оголосять про угоду із закупівлі Німеччиною військових мостів британського виробництва.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року ми писали, що Велика Британія та Німеччина укладають нову оборонну угоду, в основі якої лежить допомога Україні. Дві країни підтвердили тоді зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки потрібно буде.

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