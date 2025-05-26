Загроза нападу Росії на країни НАТО. Німеччина терміново посилює ППО

Начальник Генштабу збройних сил Німеччини Карстен Броєр віддав наказ про повне оснащення німецьких збройних сил зброєю та іншими матеріалами до 2029 року.
Головні тези:
- Німеччина посилює протиповітряну оборону перед можливим нападом Росії на НАТО.
- Пріоритетом є збільшення запасів боєприпасів та озброєнь до 2029 року.
- Стратегія включає покращення радіоелектронної боротьби і здатність завдавати точкові удари на великі відстані.
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За оцінками Броєра та інших високопоставлених військових чиновників НАТО, до 2029 року Росія, можливо, відновить свої сили достатньою мірою, щоб атакувати територію НАТО.
В останньому документі під назвою "Пріоритети директиви з підвищення готовності", підписаному Бройєром 19 травня, ідеться про те, що Німеччина досягне мети за допомогою коштів, які вивільнилися внаслідок ослаблення боргового тягаря країни в березні.
У директиві Броєр встановлює пріоритети щодо озброєнь, які слід придбати або розробити насамперед. Це частково відображає пріоритети, раніше викладені НАТО.
Минулого року джерела повідомили агентству Reuters, що НАТО попросить Берлін щонайменше вчетверо збільшити свою протиповітряну оборону, залучивши як системи з більшою дальністю дії, такі як Patriot, так і системи малої дальності.
Ще одним пріоритетом, згідно з документом, є здатність завдавати точкові дальні удари, ефективно вражаючи цілі на відстані понад 500 кілометрів і далеко за лінією фронту.
Крім вимоги поповнити запаси боєприпасів у Німеччині, Броєр також наказує Німеччині підвищити цільові показники щодо запасів усіх типів боєприпасів.
Іншими пріоритетами, перерахованими в документі, є швидке розширення можливостей Німеччини в галузі радіоелектронної боротьби і створення стійкої системи "наступальних і оборонних можливостей" у космосі.
У своїй промові в середині травня командувач армії Альфонс Маїс заявив, що масштабна соціальна і промислова мобілізація означає, що російські війська швидко нарощують вогневу міць.
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