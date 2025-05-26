Загроза нападу Росії на країни НАТО. Німеччина терміново посилює ППО
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Світ
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Загроза нападу Росії на країни НАТО. Німеччина терміново посилює ППО

ППО
Джерело:  Reuters

Начальник Генштабу збройних сил Німеччини Карстен Броєр віддав наказ про повне оснащення німецьких збройних сил зброєю та іншими матеріалами до 2029 року.

Головні тези:

  • Німеччина посилює протиповітряну оборону перед можливим нападом Росії на НАТО.
  • Пріоритетом є збільшення запасів боєприпасів та озброєнь до 2029 року.
  • Стратегія включає покращення радіоелектронної боротьби і здатність завдавати точкові удари на великі відстані.

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За оцінками Броєра та інших високопоставлених військових чиновників НАТО, до 2029 року Росія, можливо, відновить свої сили достатньою мірою, щоб атакувати територію НАТО.

В останньому документі під назвою "Пріоритети директиви з підвищення готовності", підписаному Бройєром 19 травня, ідеться про те, що Німеччина досягне мети за допомогою коштів, які вивільнилися внаслідок ослаблення боргового тягаря країни в березні.

У директиві Броєр встановлює пріоритети щодо озброєнь, які слід придбати або розробити насамперед. Це частково відображає пріоритети, раніше викладені НАТО.

Серед них Броєр називає зміцнення виснаженої системи протиповітряної оборони Німеччини, зокрема, з метою перехоплення безпілотників.

Минулого року джерела повідомили агентству Reuters, що НАТО попросить Берлін щонайменше вчетверо збільшити свою протиповітряну оборону, залучивши як системи з більшою дальністю дії, такі як Patriot, так і системи малої дальності.

Ще одним пріоритетом, згідно з документом, є здатність завдавати точкові дальні удари, ефективно вражаючи цілі на відстані понад 500 кілометрів і далеко за лінією фронту.

Крім вимоги поповнити запаси боєприпасів у Німеччині, Броєр також наказує Німеччині підвищити цільові показники щодо запасів усіх типів боєприпасів.

Іншими пріоритетами, перерахованими в документі, є швидке розширення можливостей Німеччини в галузі радіоелектронної боротьби і створення стійкої системи "наступальних і оборонних можливостей" у космосі.

У своїй промові в середині травня командувач армії Альфонс Маїс заявив, що масштабна соціальна і промислова мобілізація означає, що російські війська швидко нарощують вогневу міць.

З 2029 року, найпізніше, російські сили будуть здатні на звичайну агресію проти території НАТО у великих масштабах. Але вони можуть почати випробовувати нас набагато раніше.

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