"Реакция будет сокрушительной". Рютте жестко предупредил Россию в случае нападения на страны НАТО

Российская Федерация столкнется со всей силой и яростью НАТО при вторжении на страну-члена Альянса. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Рютте жестко предупредил Россию

Выступая в Варшаве с премьер-министром Польши Дональдом Туском 26 марта Рютте поздравил страну с тем, что она тратит 4,7% ВВП на оборону. Соответствующий показатель является самым высоким среди стран-членов НАТО.

Рютте добавил, что РФ была и остается самой большой угрозой для Альянса и именно она переходит на экономику военного времени, что будет иметь большое влияние на ее потенциал и способность построить свои вооруженные силы.

В частности, генеральный секретарь НАТО повторил обещание защищать Польшу и любого другого члена НАТО в случае вторжения.

Когда речь идет об обороне Польши и общей обороне территории НАТО, если кто-нибудь просчитается и подумает, что ему сойдет с рук нападение на Польшу или любого другого союзника, он встретится со всей силой этого грозного альянса. Наша реакция будет сокрушительной. Это должно быть очень понятно Путину (Владимир Путин, диктатор России — ред.) и любому другому, кто... захочет напасть на нас. Марк Рютте Генсек НАТО

В начале 2024 года немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых военные готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге Альянса. Комментируя этот материал, чиновник НАТО отметил, что соответствующие сценарии обучения всегда представляют собой мнимую ситуацию для проверки военных возможностей.