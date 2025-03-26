"Реакція буде нищівною". Рютте жорстко попередив Росію у разі нападу на країни НАТО
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"Реакція буде нищівною". Рютте жорстко попередив Росію у разі нападу на країни НАТО

Рютте
Джерело:  The Guardian

Російська Федерація зіткнеться з усією силою та люттю НАТО у разі вторгнення на країну-члена Альянсу. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Головні тези:

  • Генсек НАТО попередив про нищівну реакцію у разі вторгнення Росії у країни-члени Альянсу.
  • РФ вважається найбільшою загрозою для НАТО та переходить на економіку воєнного часу.
  • НАТО обіцяє захищати Польщу та інших членів в разі агресії, витрачаючи значні кошти на оборону.

Рютте жорстко попередив Росію

Під час виступу у Варшаві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском 26 березня Рютте привітав країну з тим, що вона витрачає 4,7% ВВП на оборону. Відповідний показник є найвищим серед країн-членів НАТО.

Рютте додав, що РФ була й залишається найбільшою загрозою для Альянсу й саме вона переходить на економіку воєнного часу, що матиме великий вплив на її потенціал та здатність розбудувати свої збройні сили.

Зокрема генеральний секретар Альянсу повторив обіцянку захищати Польщу й будь-якого іншого члена НАТО у разі вторгнення.

Коли йдеться про оборону Польщі і загальну оборону території НАТО, якщо хтось прорахується і подумає, що йому зійде з рук напад на Польщу або будь-якого іншого союзника, він зустрінеться з усією силою цього грізного альянсу. Наша реакція буде нищівною. Це має бути дуже зрозуміло Путіну (Володимир Путін, диктатор Росії, — ред.) і будь-кому іншому, хто... захоче напасти на нас.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

На початку 2024-го німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких військові готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі Альянсу. Коментуючи цей матеріал чиновник НАТО відзначив, що відповідні сценарії навчання завжди являють собою уявну ситуацію для перевірки військових можливостей.

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