"Потрібні мільйони дронів". Єврокомісар Кубілюс закликав ЄС масштабно готуватися до нападу Росії

Європі необхідно бути готовою створити армію дронів, щоб захистити себе в разі потенційного нападу Росії, який може статися протягом наступних п'яти років. Щоб зуміти захистити себе, Європі будуть потрібні мільйони дронів, і підготовку потрібно починати вже зараз.
Головні тези:
- Європі необхідно підготувати мільйонну армію дронів для захисту від потенційного нападу Росії у найближчі п'ять років.
- Україна використовує дешеві та гнучкі технології дронів у війні, що дозволяє їй відчувати перевагу над Росією.
- НАТО та Європа повинні навчитися від України організовувати ефективну оборону від мільйонів дронів та розвивати власну оборонну промисловість.
Європі потрібно створити мільйонну армію дронів — Кубілюс
Про це заявив Комісар ЄС з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс.
Кубілюс зазначив, що українці зуміли використати дешеві та гнучкі технології собі на користь.
Медіа пише, що, за оцінкою Києва, на частку підрозділів дронів зараз припадає до 80% втрат Росії на лінії фронту.
Кубілюс особисто відвідав Україну, щоб вивчити уроки, отримані на полі бою. Незабаром він розповів, що на лінії фронту є одна ділянка під назвою "Долина смерті".
Україна, за прогнозами, тільки у 2025 році виробить понад чотири мільйони дронів. Розмірковуючи про те, скільки дронів знадобиться іншим країнам, комісар навів у приклад свою батьківщину — Литву. Вона має спільний кордон протяжністю близько 900 км з Росією і Білоруссю.
Якщо українцям потрібно чотири мільйони на 1200 км фронту, то нам знадобиться щось близько трьох мільйонів дронів на один рік, якщо почнеться війна, якщо настане день Х.
Повідомляється, що, щоб не відстати в перегонах, і Росія, і Україна постійно оновлюють свої технології у сфері дронів. З цієї причини Кубілюс вважає, що замість складування дронів, які швидко застаріють, Європі потрібно створювати команди пілотів, інженерів і виробників, готових різко збільшити виробництво в разі потреби.
Цей погляд поділяють і представники бізнесу. Наприклад, німецький стартап Stark тестує баражувальні боєприпаси — "ударні дрони", які готовий запропонувати Україні.
Вони спроєктовані так, щоб солдатам було легко з ними поводитися — жодних інструментів, просто вставляєш рульові поверхні, — наголосив віце-президент Stark Йозеф Кранаветвогль, швидко збираючи хвостову частину боєприпасу.
Недалеко від кордону з Францією інший німецький стартап — Alpine Eagle — тестує дрони-перехоплювачі для України. На його борту — радар, що дає змогу вражати ворожі дрони на відстані до 5 км. Це може стати переломним моментом у повітряній боротьбі, адже такий дрон дає змогу знищувати ціль до того, як вона наблизиться.
Уроки України підштовхнули членів альянсу до впровадження безпілотних технологій. Велика Британія — одна з країн, які пообіцяли зробити дрони центром своєї оборонної доктрини. Нещодавно їхній уряд представив новий план — 20-40-40, у якому дрони стануть першою хвилею атаки, за якою слідують танки, вертольоти та інші пілотовані платформи:
20% — традиційні важкі системи (танки тощо)
40% — одноразові дрони і боєприпаси
40% — багаторазові високотехнологічні дрони
Також було підтверджено, що ще 2 млрд фунтів стерлінгів підуть на дрони для армії в поточному парламентському циклі. Крім того, важливим є те, що прем'єр-міністр Великої Британії оголосив про угоду з Україною щодо спільного виробництва дронів.
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