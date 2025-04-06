Імітація нападу Росії на країни НАТО. Німеччина проведе масштабні військові навчання

У німецькому Гамбурзі восени 2025 року пройдуть масштабні навчання, що імітують потенційний напад Росії на країни НАТО.
Головні тези:
- Німеччина проведе масштабні військові навчання в Гамбурзі з метою підготовки до можливого нападу Росії на країни НАТО.
- Гамбург відіграє важливу роль як логістичний центр для перекидання союзницьких військ на східні кордони Європи.
- Військові маневри Red Storm Bravo у Гамбурзі спрямовані на вдосконалення пересування військ, медичну допомогу та евакуацію поранених.
Німеччина готується до нападу РФ на країни НАТО
У вересні цього року Бундесвер проведе масштабні навчання у Гамбурзі. Вони будуть сфокусовані на швидкому перекиданні союзницьких військ у разі потенційної війни з Росією.
Зазначається, що Гамбург є портовим містом, і через це буде відігравати дуже важливу роль як логістичний центр для перекидання сил союзників на східні кордони Європи.
Маневри під назвою Red Storm Bravo розпочнуться 25 вересня і мають тривати три доби у денний та нічний час. Військові будуть відпрацьовувати пересування військових через місто, організацію медичної допомоги та евакуації поранених.
Місто має один з найбільших портів Європи, що забезпечує ефективне транспортування вантажів, зокрема військових матеріалів, через Балтійське море. Це робить Гамбург ключовим вузлом для перекидання сил НАТО до країн, які можуть бути під загрозою агресії, а також для швидкого реагування на кризові ситуації.
Варто нагадати, що у новій доповіді Бундесверу йдеться про те, що російська влада, найімовірніше, готується до масштабної війни проти НАТО. Зокрема, про те, що російський диктатор Володимир Путін готовий використовувати силу для досягнення своїх цілей.
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