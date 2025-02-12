Німеччина пообіцяла передати Україні близько 100 керованих ракет для IRIS-T

Німеччина незабаром передасть Україні близько 100 керованих ракет для систем ППО IRIS-T.
Головні тези:
- Німеччина пообіцяла передати Україні близько 100 керованих ракет для систем ППО IRIS-T.
- ФРН продовжить відігравати важливу роль у військовій підтримці України.
- Україна отримає новітні керовані ракети IRIS-T від Німеччини для зміцнення своїх оборонних можливостей.
Україна отримає від ФРН ракети для IRIS-T
Про це в соцмережі Х повідомило представництво ФРН у НАТО за результатами засідання Контактної групи з військової допомоги Україні.
Future support for #Ukraine in the form of materiel and military training was confirmed at today's #UDCG meeting of over 50 nations.— Germany at NATO (@GermanyNATO) February 12, 2025
🇩🇪 will continue to play an important role in this support and announced the delivery of around 100 IRIS-T guided missiles to 🇺🇦 shortly. pic.twitter.com/ci8zQE1Rbp
Майбутня підтримка України у формі техніки та військового навчання була підтверджена на сьогоднішньому засіданні UDCG за участі понад 50 країн. Німеччина продовжить відігравати важливу роль у цій підтримці та оголосила про постачання близько 100 керованих ракет IRIS-T до України найближчим часом.
Нагадаємо, Німеччина передала раніше Україні 6 систем IRIS-T SLM і 5 IRIS-T SLS. Це новітні системи, які ФРН почала передавати Києву ще до того, як вони встали на озброєння Бундесверу.
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