Німеччина пообіцяла передати Україні близько 100 керованих ракет для IRIS-T

Україна отримає від ФРН ракети для IRIS-T

Про це в соцмережі Х повідомило представництво ФРН у НАТО за результатами засідання Контактної групи з військової допомоги Україні.

Future support for #Ukraine in the form of materiel and military training was confirmed at today's #UDCG meeting of over 50 nations.



🇩🇪 will continue to play an important role in this support and announced the delivery of around 100 IRIS-T guided missiles to 🇺🇦 shortly. pic.twitter.com/ci8zQE1Rbp — Germany at NATO (@GermanyNATO) February 12, 2025

Майбутня підтримка України у формі техніки та військового навчання була підтверджена на сьогоднішньому засіданні UDCG за участі понад 50 країн. Німеччина продовжить відігравати важливу роль у цій підтримці та оголосила про постачання близько 100 керованих ракет IRIS-T до України найближчим часом.

Нагадаємо, Німеччина передала раніше Україні 6 систем IRIS-T SLM і 5 IRIS-T SLS. Це новітні системи, які ФРН почала передавати Києву ще до того, як вони встали на озброєння Бундесверу.