Німеччина пообіцяла передати Україні близько 100 керованих ракет для IRIS-T
Категорія
Україна
Дата публікації

Німеччина пообіцяла передати Україні близько 100 керованих ракет для IRIS-T

IRIS-T
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Джерело:  online.ua

Німеччина незабаром передасть Україні близько 100 керованих ракет для систем ППО IRIS-T.

Головні тези:

  • Німеччина пообіцяла передати Україні близько 100 керованих ракет для систем ППО IRIS-T.
  • ФРН продовжить відігравати важливу роль у військовій підтримці України.
  • Україна отримає новітні керовані ракети IRIS-T від Німеччини для зміцнення своїх оборонних можливостей.

Україна отримає від ФРН ракети для IRIS-T

Про це в соцмережі Х повідомило представництво ФРН у НАТО за результатами засідання Контактної групи з військової допомоги Україні.

Майбутня підтримка України у формі техніки та військового навчання була підтверджена на сьогоднішньому засіданні UDCG за участі понад 50 країн. Німеччина продовжить відігравати важливу роль у цій підтримці та оголосила про постачання близько 100 керованих ракет IRIS-T до України найближчим часом.

Нагадаємо, Німеччина передала раніше Україні 6 систем IRIS-T SLM і 5 IRIS-T SLS. Це новітні системи, які ФРН почала передавати Києву ще до того, як вони встали на озброєння Бундесверу.

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