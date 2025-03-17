Німеччина оновила список військової допомоги для України — яке озброєння вже передали

Уряд Німеччини 17 березня оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли три установки Gepard, ракети для IRIS-T та боєприпаси.

Німеччина оновила список військової допомоги для України

Про це повідомляє уряд Німеччини.

У переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини 24 броньовані машини MRAP, боєприпаси для танків Leopard, та боєприпаси для БПМ Marder.

Що ще у оновленому списку:

10 тисяч боєприпасів для Gepard;

5 тисяч боєприпасів 155-мм;

2 тисячі боєприпасів 122-мм;

50 розвіддронів VECTOR (всього 549)

30 гусеничних дронів Gereon RCS;

30 систем виявлення дронів.

Також вказано, що Україна отримала дві бронемашини для розчищення мінних полів WISENT 1, 100 переносних систем розмінування та два мінних трали.

У списку 8 тисяч боєприпасів для 120-мм міномета

А також лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби, штурмові гвинтівки, аптечки.