Німеччина оновила список військової допомоги для України — яке озброєння вже передали

Уряд Німеччини 17 березня оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли три установки Gepard, ракети для IRIS-T та боєприпаси.
Головні тези:
- Уряд Німеччини оновив список військової допомоги для України, додаючи до нього різноманітне військове обладнання.
- Україна отримала від Німеччини різні види озброєння, включаючи броньовані машини, ракети та боєприпаси.
- Серед переданого озброєння для України є боєприпаси для танків Leopard, розвіддрони VECTOR та системи виявлення дронів.
Німеччина оновила список військової допомоги для України
Про це повідомляє уряд Німеччини.
У переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини 24 броньовані машини MRAP, боєприпаси для танків Leopard, та боєприпаси для БПМ Marder.
Що ще у оновленому списку:
10 тисяч боєприпасів для Gepard;
5 тисяч боєприпасів 155-мм;
2 тисячі боєприпасів 122-мм;
50 розвіддронів VECTOR (всього 549)
30 гусеничних дронів Gereon RCS;
30 систем виявлення дронів.
Також вказано, що Україна отримала дві бронемашини для розчищення мінних полів WISENT 1, 100 переносних систем розмінування та два мінних трали.
У списку 8 тисяч боєприпасів для 120-мм міномета
А також лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби, штурмові гвинтівки, аптечки.
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