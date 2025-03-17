Німеччина оновила список військової допомоги для України — яке озброєння вже передали
Категорія
Світ
Дата публікації

Німеччина оновила список військової допомоги для України — яке озброєння вже передали

Gepard
Джерело:  Уряд Німеччини

Уряд Німеччини 17 березня оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли три установки Gepard, ракети для IRIS-T та боєприпаси.

Головні тези:

  • Уряд Німеччини оновив список військової допомоги для України, додаючи до нього різноманітне військове обладнання.
  • Україна отримала від Німеччини різні види озброєння, включаючи броньовані машини, ракети та боєприпаси.
  • Серед переданого озброєння для України є боєприпаси для танків Leopard, розвіддрони VECTOR та системи виявлення дронів.

Німеччина оновила список військової допомоги для України

Про це повідомляє уряд Німеччини.

У переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини 24 броньовані машини MRAP, боєприпаси для танків Leopard, та боєприпаси для БПМ Marder.

Що ще у оновленому списку:

  • 10 тисяч боєприпасів для Gepard;

  • 5 тисяч боєприпасів 155-мм;

  • 2 тисячі боєприпасів 122-мм;

  • 50 розвіддронів VECTOR (всього 549)

  • 30 гусеничних дронів Gereon RCS;

  • 30 систем виявлення дронів.

Також вказано, що Україна отримала дві бронемашини для розчищення мінних полів WISENT 1, 100 переносних систем розмінування та два мінних трали.

У списку 8 тисяч боєприпасів для 120-мм міномета

А також лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби, штурмові гвинтівки, аптечки.

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