Германия обновила список военной помощи для Украины — какое вооружение уже передали

Правительство Германии 17 марта обновило список военной помощи Украине. В него вошли три установки Gepard, ракеты IRIS-T и боеприпасы.
Главные тезисы
- Правительство Германии обновило список военной помощи для Украины, включив разнообразное военное оборудование.
- Украина получила от Германии различные виды вооружения, в том числе бронированные машины, ракеты и боеприпасы.
- Среди переданного вооружения для Украины есть боеприпасы для танков Leopard, разведдроны VECTOR и системы обнаружения дронов.
Германия обновила список военной помощи для Украины
Об этом сообщает Правительство Германии.
В перечне указано, что Украина получила от Германии 24 бронированные машины MRAP, боеприпасы для танков Leopard и боеприпасы для БПМ Marder.
Что еще в обновленном списке:
10 тысяч боеприпасов для Gepard;
5 тысяч боеприпасов 155-мм;
2 тысячи боеприпасов 122-мм;
50 разведдронов VECTOR (всего 549)
30 гусеничных дронов Gereon RCS;
30 систем обнаружения дронов.
Также указано, что Украина получила две бронемашины для расчистки минных полей WISENT 1, 100 переносных систем разминирования и два минных трала.
В списке 8 тысяч боеприпасов для 120-мм миномета
А также лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства, штурмовые винтовки, аптечки.
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