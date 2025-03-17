Германия обновила список военной помощи для Украины — какое вооружение уже передали

Правительство Германии 17 марта обновило список военной помощи Украине. В него вошли три установки Gepard, ракеты IRIS-T и боеприпасы.

Германия обновила список военной помощи для Украины

Об этом сообщает Правительство Германии.

В перечне указано, что Украина получила от Германии 24 бронированные машины MRAP, боеприпасы для танков Leopard и боеприпасы для БПМ Marder.

Что еще в обновленном списке:

10 тысяч боеприпасов для Gepard;

5 тысяч боеприпасов 155-мм;

2 тысячи боеприпасов 122-мм;

50 разведдронов VECTOR (всего 549)

30 гусеничных дронов Gereon RCS;

30 систем обнаружения дронов.

Также указано, что Украина получила две бронемашины для расчистки минных полей WISENT 1, 100 переносных систем разминирования и два минных трала.

В списке 8 тысяч боеприпасов для 120-мм миномета

А также лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства, штурмовые винтовки, аптечки.