Германия обновила список военной помощи для Украины — какое вооружение уже передали
Категория
Мир
Дата публикации

Германия обновила список военной помощи для Украины — какое вооружение уже передали

Гепард
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Источник:  Правительство Германии

Правительство Германии 17 марта обновило список военной помощи Украине. В него вошли три установки Gepard, ракеты IRIS-T и боеприпасы.

Главные тезисы

  • Правительство Германии обновило список военной помощи для Украины, включив разнообразное военное оборудование.
  • Украина получила от Германии различные виды вооружения, в том числе бронированные машины, ракеты и боеприпасы.
  • Среди переданного вооружения для Украины есть боеприпасы для танков Leopard, разведдроны VECTOR и системы обнаружения дронов.

Германия обновила список военной помощи для Украины

Об этом сообщает Правительство Германии.

В перечне указано, что Украина получила от Германии 24 бронированные машины MRAP, боеприпасы для танков Leopard и боеприпасы для БПМ Marder.

Что еще в обновленном списке:

  • 10 тысяч боеприпасов для Gepard;

  • 5 тысяч боеприпасов 155-мм;

  • 2 тысячи боеприпасов 122-мм;

  • 50 разведдронов VECTOR (всего 549)

  • 30 гусеничных дронов Gereon RCS;

  • 30 систем обнаружения дронов.

Также указано, что Украина получила две бронемашины для расчистки минных полей WISENT 1, 100 переносных систем разминирования и два минных трала.

В списке 8 тысяч боеприпасов для 120-мм миномета

А также лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства, штурмовые винтовки, аптечки.

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