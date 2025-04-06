В немецком Гамбурге осенью 2025 года пройдут масштабные учения, имитирующие потенциальное нападение России на страны НАТО.
Главные тезисы
- Масштабные военные учения в Гамбурге проводятся с целью подготовки к возможному нападению России на страны НАТО.
- Гамбург играет важную роль как логистический центр для опрокидывания союзнических войск на восточные границы Европы.
- Учения Red Storm Bravo в Гамбурге направлены на улучшение передвижения войск, медицинской помощи и эвакуации раненых.
Германия готовится к нападению РФ на страны НАТО
В сентябре этого года Бундесвер проведет масштабные учения в Гамбурге. Они будут сфокусированы на быстром опрокидывании союзнических войск в случае потенциальной войны с Россией.
Отмечается, что Гамбург является портовым городом, и поэтому будет играть очень важную роль как логистический центр для переброски сил союзников на восточные границы Европы.
Маневры под названием Red Storm Bravo начнутся 25 сентября и должны продолжаться трое суток в дневное и ночное время. Военные будут отрабатывать передвижение военных через город, организацию медицинской помощи и эвакуацию раненых.
Город имеет один из крупнейших портов Европы, обеспечивающий эффективную транспортировку грузов, в том числе военных материалов, через Балтийское море. Это делает Гамбург ключевым узлом для опрокидывания сил НАТО в страны, которые могут быть под угрозой агрессии, а также для быстрого реагирования на кризисные ситуации.
Стоит напомнить, что в новом докладе Бундесвера говорится, что российские власти, скорее всего, готовятся к масштабной войне против НАТО. В частности о том, что российский диктатор Владимир Путин готов использовать силу для достижения своих целей.
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