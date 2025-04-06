Имитация нападения России на страны НАТО. Германия проведет масштабные военные учения
Категория
Мир
Дата публикации

Имитация нападения России на страны НАТО. Германия проведет масштабные военные учения

ФРГ
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Источник:  online.ua

В немецком Гамбурге осенью 2025 года пройдут масштабные учения, имитирующие потенциальное нападение России на страны НАТО.

Главные тезисы

  • Масштабные военные учения в Гамбурге проводятся с целью подготовки к возможному нападению России на страны НАТО.
  • Гамбург играет важную роль как логистический центр для опрокидывания союзнических войск на восточные границы Европы.
  • Учения Red Storm Bravo в Гамбурге направлены на улучшение передвижения войск, медицинской помощи и эвакуации раненых.

Германия готовится к нападению РФ на страны НАТО

В сентябре этого года Бундесвер проведет масштабные учения в Гамбурге. Они будут сфокусированы на быстром опрокидывании союзнических войск в случае потенциальной войны с Россией.

Отмечается, что Гамбург является портовым городом, и поэтому будет играть очень важную роль как логистический центр для переброски сил союзников на восточные границы Европы.

Маневры под названием Red Storm Bravo начнутся 25 сентября и должны продолжаться трое суток в дневное и ночное время. Военные будут отрабатывать передвижение военных через город, организацию медицинской помощи и эвакуацию раненых.

Гамбург является важным логистическим центром для НАТО благодаря своему стратегическому расположению на севере Германии, вблизи важных морских путей и границ со странами Скандинавии и Восточной Европы.

Город имеет один из крупнейших портов Европы, обеспечивающий эффективную транспортировку грузов, в том числе военных материалов, через Балтийское море. Это делает Гамбург ключевым узлом для опрокидывания сил НАТО в страны, которые могут быть под угрозой агрессии, а также для быстрого реагирования на кризисные ситуации.

Стоит напомнить, что в новом докладе Бундесвера говорится, что российские власти, скорее всего, готовятся к масштабной войне против НАТО. В частности о том, что российский диктатор Владимир Путин готов использовать силу для достижения своих целей.

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