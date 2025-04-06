В немецком Гамбурге осенью 2025 года пройдут масштабные учения, имитирующие потенциальное нападение России на страны НАТО.

Германия готовится к нападению РФ на страны НАТО

В сентябре этого года Бундесвер проведет масштабные учения в Гамбурге. Они будут сфокусированы на быстром опрокидывании союзнических войск в случае потенциальной войны с Россией.

Отмечается, что Гамбург является портовым городом, и поэтому будет играть очень важную роль как логистический центр для переброски сил союзников на восточные границы Европы.

Маневры под названием Red Storm Bravo начнутся 25 сентября и должны продолжаться трое суток в дневное и ночное время. Военные будут отрабатывать передвижение военных через город, организацию медицинской помощи и эвакуацию раненых.

Гамбург является важным логистическим центром для НАТО благодаря своему стратегическому расположению на севере Германии, вблизи важных морских путей и границ со странами Скандинавии и Восточной Европы. Поделиться

Город имеет один из крупнейших портов Европы, обеспечивающий эффективную транспортировку грузов, в том числе военных материалов, через Балтийское море. Это делает Гамбург ключевым узлом для опрокидывания сил НАТО в страны, которые могут быть под угрозой агрессии, а также для быстрого реагирования на кризисные ситуации.