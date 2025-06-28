Масштабная атака России на Одессу — есть погибшие и пострадавшие

Ночью 27 июня страна-агрессорка Россия нанесла удар дронами по 21-этажному жилому дому в Одессе. Согласно последним данным, погибли супруги, среди пострадавших — двое детей.

Последствия атаки России на Одессу

О ситуации в городе рассказали мэр Одессы Геннадий Труханов и начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

По словам последних, спасатели деблокировали из-под завалов тела супругов, погибших в результате попадания вражеского дрона в квартиру.

Согласно последним данным, в медицинских учреждениях находятся двое пострадавших в результате российской атаки детей: 7-летний парень в состоянии средней степени тяжести и трехлетний малыш, отравившийся продуктами горения.

Кроме того, есть информация о четырех пострадавших взрослых — все госпитализированы в средней степени тяжести.

Пресс-служба ГСЧС официально подтвердила, что россияне нанесли удар по 21-этажному жилому дому в Одессе.

Из-за попадания врага вспыхнул пожар на 7, 8 и 9 этажах. Люди оказались заблокированы в квартирах.

Удалось спасти 5 человек, среди них маленький ребенок.