Масштабная атака России на Одессу — есть погибшие и пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Масштабная атака России на Одессу — есть погибшие и пострадавшие

Олег Кипер / Одесская ОВА
Последствия атаки России на Одессу
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Ночью 27 июня страна-агрессорка Россия нанесла удар дронами по 21-этажному жилому дому в Одессе. Согласно последним данным, погибли супруги, среди пострадавших — двое детей.

Главные тезисы

  • Под завалами дома спасатели обнаружили тела погибших.
  • Всего удалось спасти 5 человек.

Последствия атаки России на Одессу

О ситуации в городе рассказали мэр Одессы Геннадий Труханов и начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

По словам последних, спасатели деблокировали из-под завалов тела супругов, погибших в результате попадания вражеского дрона в квартиру.

Согласно последним данным, в медицинских учреждениях находятся двое пострадавших в результате российской атаки детей: 7-летний парень в состоянии средней степени тяжести и трехлетний малыш, отравившийся продуктами горения.

Кроме того, есть информация о четырех пострадавших взрослых — все госпитализированы в средней степени тяжести.

Пресс-служба ГСЧС официально подтвердила, что россияне нанесли удар по 21-этажному жилому дому в Одессе.

Из-за попадания врага вспыхнул пожар на 7, 8 и 9 этажах. Люди оказались заблокированы в квартирах.

Удалось спасти 5 человек, среди них маленький ребенок.

Предварительно известно о 2 погибших, по меньшей мере 14 пострадавших.

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