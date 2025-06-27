Атака РФ на Днепропетровщину — возросло количество жертв

27 июня страна-агрессорка Россия совершила атаку на Днепропетровскую область, а именно на город Самар. По состоянию на 14:11 известно о по меньшей мере 5 погибших и 23 раненых.

Что известно о ситуации в Самаре

Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в больнице умер 46-летний мужчина, раненный во время сегодняшней ракетной атаки на Самар.

В общей сложности россияне убили 5 человек. Искренние соболезнования тем, кто потерял близких. Пострадавших 23. Из них четверо в тяжелом состоянии. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

Первые взрывы в городе прогремели около 11:00.

Прошло еще 25 минут, и там прогремел новый взрыв.

Сначала Сергей Лысак сообщил о 4 погибших и 17 раненых, однако он предупредил, что количество жертв может возрасти.