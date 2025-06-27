Атака РФ на Днепропетровщину — возросло количество жертв

27 июня страна-агрессорка Россия совершила атаку на Днепропетровскую область, а именно на город Самар. По состоянию на 14:11 известно о по меньшей мере 5 погибших и 23 раненых.
Главные тезисы
- Вероятно, враг использовал баллистику, что привело к масштабной трагедии.
- Число жертв может возрасти.
Что известно о ситуации в Самаре
Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в больнице умер 46-летний мужчина, раненный во время сегодняшней ракетной атаки на Самар.
Первые взрывы в городе прогремели около 11:00.
Прошло еще 25 минут, и там прогремел новый взрыв.
Сначала Сергей Лысак сообщил о 4 погибших и 17 раненых, однако он предупредил, что количество жертв может возрасти.
По предварительным данным, российские захватчики снова атаковали город баллистикой, однако местные власти эту информацию пока не подтвердили.
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