Атака РФ на Днепропетровщину — возросло количество жертв
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Днепропетровщину — возросло количество жертв

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Что известно о ситуации в Самаре
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27 июня страна-агрессорка Россия совершила атаку на Днепропетровскую область, а именно на город Самар. По состоянию на 14:11 известно о по меньшей мере 5 погибших и 23 раненых.

Главные тезисы

  • Вероятно, враг использовал баллистику, что привело к масштабной трагедии.
  • Число жертв может возрасти.

Что известно о ситуации в Самаре

Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в больнице умер 46-летний мужчина, раненный во время сегодняшней ракетной атаки на Самар.

В общей сложности россияне убили 5 человек. Искренние соболезнования тем, кто потерял близких. Пострадавших 23. Из них четверо в тяжелом состоянии.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

Первые взрывы в городе прогремели около 11:00.

Прошло еще 25 минут, и там прогремел новый взрыв.

Сначала Сергей Лысак сообщил о 4 погибших и 17 раненых, однако он предупредил, что количество жертв может возрасти.

По предварительным данным, российские захватчики снова атаковали город баллистикой, однако местные власти эту информацию пока не подтвердили.

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