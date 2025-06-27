Атака РФ на Дніпропетровщину — зросла кількість жертв

27 червня країна-агресорка Росія здійснила атаку на Дніпропетровську область, а саме на місто Самар. Станом на 14:11 відомо про щонайменше 5 загиблих та 23 поранених.
Головні тези:
- Імовірно, ворог використав балістику, що призвело до масштабної трагедії.
- Кількість жертв може зрости.
Що відомо про ситуацію у місті Самар
Як повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час сьогоднішньої ракетної атаки на Самар.
Перші вибухи у місті пролунали близько 11:00.
Минуло ще 25 хвилини, і там прогримів новий вибух. Оскільки загроза наростала — влада закликала місцевих залишатися в укриттях.
Спочатку Сергій Лисак повідомив про 4 загиблих та 17 поранених, однак він попередив, що кількість жертв може зрости.
За попередніми даними, російські загарбники знову атакували місто балістикою, однак місцева влада цю інформацію поки не підтвердила.
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