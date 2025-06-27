Атака РФ на Дніпропетровщину — зросла кількість жертв

27 червня країна-агресорка Росія здійснила атаку на Дніпропетровську область, а саме на місто Самар. Станом на 14:11 відомо про щонайменше 5 загиблих та 23 поранених.

Що відомо про ситуацію у місті Самар

Як повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час сьогоднішньої ракетної атаки на Самар.

Загалом росіяни вбили 5 людей. Щирі співчуття тим, хто втратив близьких. Постраждалих станом на зараз 23. З них четверо у важкому стані. Сергій Лисак Глава Дніпропетровської ОВА

Перші вибухи у місті пролунали близько 11:00.

Минуло ще 25 хвилини, і там прогримів новий вибух. Оскільки загроза наростала — влада закликала місцевих залишатися в укриттях.

Спочатку Сергій Лисак повідомив про 4 загиблих та 17 поранених, однак він попередив, що кількість жертв може зрости.