Атака РФ на Дніпропетровщину — зросла кількість жертв
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Дніпропетровщину — зросла кількість жертв

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Що відомо про ситуацію у місті Самар

27 червня країна-агресорка Росія здійснила атаку на Дніпропетровську область, а саме на місто Самар. Станом на 14:11 відомо про щонайменше 5 загиблих та 23 поранених.

Головні тези:

  • Імовірно, ворог використав балістику, що призвело до масштабної трагедії.
  • Кількість жертв може зрости.

Що відомо про ситуацію у місті Самар

Як повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час сьогоднішньої ракетної атаки на Самар.

Загалом росіяни вбили 5 людей. Щирі співчуття тим, хто втратив близьких. Постраждалих станом на зараз 23. З них четверо у важкому стані.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Глава Дніпропетровської ОВА

Перші вибухи у місті пролунали близько 11:00.

Минуло ще 25 хвилини, і там прогримів новий вибух. Оскільки загроза наростала — влада закликала місцевих залишатися в укриттях.

Спочатку Сергій Лисак повідомив про 4 загиблих та 17 поранених, однак він попередив, що кількість жертв може зрости.

За попередніми даними, російські загарбники знову атакували місто балістикою, однак місцева влада цю інформацію поки не підтвердила.

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