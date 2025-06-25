Ночная атака РФ по Украине — сколько дронов обезвредила ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Ночная атака РФ по Украине — сколько дронов обезвредила ПВО

Воздушные Силы ВСУ
Patriot
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Воздушные силы ВСУ отчитывались о боевой работе в ночь на 25 июня. Так, ПВО Украины обезвредило 52 российских ударных дрона.

Главные тезисы

  • Повсеместная атака РФ на Украину ночью 25 июня была успешно отражена ПВО, которая обезвредила 52 российских ударных дрона.
  • Боевая работа ПВО включала отражение атак по разным направлениям, в том числе с городов РФ Брянск, Миллерово и Курск.
  • 32 дрона были сбиты огневыми средствами, а 20 уничтожены в результате работы радиоэлектронной борьбы.

ПВО отчитывалось о результатах боевой работы в ночь на 25 июня.

В ночь на 25 июня (с 22.00 24 июня) противник атаковал 71-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям:

  • Брянск,

  • Миллерово,

  • Курск,

  • Приморско-Ахтарск — рф,

  • Чауда — ТОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Результаты боевой работы ПВО

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 52 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны.

  • 32 — сбито огневыми средствами поражения,

  • 20 — локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 6 локациях в Одесской, Сумской и Харьковской областях.

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