Ночная атака РФ по Украине — сколько дронов обезвредила ПВО

Воздушные силы ВСУ отчитывались о боевой работе в ночь на 25 июня. Так, ПВО Украины обезвредило 52 российских ударных дрона.

ПВО отчитывалось о результатах боевой работы в ночь на 25 июня.

В ночь на 25 июня (с 22.00 24 июня) противник атаковал 71-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям:

Брянск,

Миллерово,

Курск,

Приморско-Ахтарск — рф,

Чауда — ТОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Результаты боевой работы ПВО

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 52 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны.

32 — сбито огневыми средствами поражения,

20 — локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 6 локациях в Одесской, Сумской и Харьковской областях.