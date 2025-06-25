Ночная атака РФ по Украине — сколько дронов обезвредила ПВО

Воздушные силы ВСУ отчитывались о боевой работе в ночь на 25 июня. Так, ПВО Украины обезвредило 52 российских ударных дрона.
Главные тезисы
- Повсеместная атака РФ на Украину ночью 25 июня была успешно отражена ПВО, которая обезвредила 52 российских ударных дрона.
- Боевая работа ПВО включала отражение атак по разным направлениям, в том числе с городов РФ Брянск, Миллерово и Курск.
- 32 дрона были сбиты огневыми средствами, а 20 уничтожены в результате работы радиоэлектронной борьбы.
ПВО отчитывалось о результатах боевой работы в ночь на 25 июня.
В ночь на 25 июня (с 22.00 24 июня) противник атаковал 71-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям:
Брянск,
Миллерово,
Курск,
Приморско-Ахтарск — рф,
Чауда — ТОТ Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 52 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны.
32 — сбито огневыми средствами поражения,
20 — локационно потерянные/подавленные РЭБ.
Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 6 локациях в Одесской, Сумской и Харьковской областях.
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