Ночная атака РФ по Украине. ПВО обезвредила более 350 воздушных целей

Россия массированно атаковала Украину в ночь на 23 июня. ПВО обезвредило подавляющее большинство воздушных целей.

Россия ударила по Украине 352 дронами и 16 ракетами

В ночь на 23 июня (с 20.00 22 июня) оккупанты РФ атаковали Украину 368 средствами воздушного нападения:

352 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ (до 160 из них — "шахеды");

11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из районов Таганрога и Брянской обл. — рф;

5 крылатыми ракетами Искандер-К из района Курска — РФ.

Основное направление удара — город Киев!

Отчет ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежены 354 средства воздушного нападения противника, 158 сбиты огневыми средствами, 196 — локационно потеряны.

146 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 193 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 — сбиты, еще 3 — локационно потеряны;

5 крылатых ракет Искандер-К — сбиты.

Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в Киеве и Киевской области.