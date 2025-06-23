Нічна атака РФ по Україні. ППО знешкодила понад 350 повітряних цілей
Категорія
Україна
Дата публікації

Нічна атака РФ по Україні. ППО знешкодила понад 350 повітряних цілей

Повітряні Сили ЗСУ
Patriot
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Росія масовано атакувала Україну у ніч проти 23 червня. ППО знешкодила переважну більшість повітряних цілей.

Головні тези:

  • Російська агресія проти України: у ніч на 23 червня РФ влаштувала масштабну атаку, використовуючи 368 засобів повітряного нападу.
  • ППО успішно протистояло атакі: знищено 354 засоби повітряного нападу, включаючи ракети та безпілотники.
  • Зафіксовано декілька напрямків удару, зокрема напрямок на місто Київ, де вдалося відбити більшість атак.

Росія ударила по Україні 352 дронами і 16 ракетами

У ніч на 23 червня (із 20.00 22 червня) окупанти РФ атакували Україну 368 засобами повітряного нападу:

  • 352 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф (до 160 із них — "шахеди");

  • 11 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрога та Брянська обл. — рф;

  • 5 крилатими ракетами Іскандер-К із району Курська — рф.

Основний напрямок удару — місто Київ!

Звіт ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 354 засоби повітряного нападу противника, 158 збито вогневими засобами, 196 — локаційно втрачені:

  • 146 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 193 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 — збито, ще 3 — локаційно втрачені;

  • 5 крилатих ракет Іскандер-К — збито.

Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області.

Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим...

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