Повітряний бій України та РФ. ППО знешкодила 260 ворожих цілей

Протягом ночі 20 та 21 червня російські загарбники здійснювали атаку на мирні міста та села України 280-ма засобами повітряного нападу. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося успішно знешкодити 260 ворожих цілей.
Головні тези:
- Основний напрямок удару – Полтавщина, місто Кременчук.
- Зафіксовано падіння збитих уламків у 3-х локаціях.
Нова атака Росії на Україну — що відомо
Цього разу ворог здійснював новий повітряний напад 280-ма засобами:
272 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталове — рф; Чауда — ТОТ АР Крим.
2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл. — РФ;
4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;
2 крилатими ракетами "Іскандер-К" із Бєлгородської обл. — РФ.
Що важливо розуміти, головний напрямок удару — Полтавщина, місто Кременчук.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 260 засобів повітряного нападу противника, 145 — збито вогневими засобами, 115 — локаційно втрачені:
140 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 112 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
3 крилаті ракети "Іскандер-К" (1 — лок.втр.);
1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (1 — лок.втр.);
1 крилата ракети "Калібр" (1 — лок.втр.).
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської області, падіння збитих уламків у 3-х локаціях.
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